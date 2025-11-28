Varese News

Max Laudadio annuncia l’addio a Striscia la Notizia: “È stato un viaggio intenso”

L’inviato dà l’addio al programma dopo anni di storie, inchieste e impegno civile. Sui social svela: "Presto un nuovo progetto"

Max Laudadio saluta Striscia la Notizia. Dopo anni di presenza fissa nella squadra del tg satirico di Canale 5, l’inviato che si è stabilito nel Varesotto ha annunciato sui suoi profili social la decisione di chiudere “una pagina importante” della sua vita professionale. Un addio carico di emozione, riconoscenza e consapevolezza.

«Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia. È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere come uomo e come professionista», scrive Laudadio nel suo messaggio ai follower, ricordando ciò che l’esperienza nel programma gli ha trasmesso.

Nel suo post, l’inviato ripercorre anche gli incontri e le storie che hanno segnato il suo percorso, sottolineando quanto il lavoro a Striscia sia stato per lui un impegno quotidiano a sostegno dei più deboli. «Ho incontrato persone straordinarie, ho raccontato storie che mi hanno cambiato e ho cercato, ogni giorno, di essere utile a chi non aveva voce», aggiunge.

La decisione, racconta Laudadio, nasce dalla necessità di aprire una nuova fase. «Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale», afferma.

Il suo non è un addio amaro, ma un saluto pieno di riconoscenza verso ciò che ha vissuto e imparato. «Non porto via nulla. Porto tutto con me», sottolinea, lasciando intendere quanto quella esperienza continuerà ad accompagnarlo.

Per i dettagli sul futuro, però, bisognerà attendere ancora qualche giorno. «Nei prossimi giorni vi racconterò il progetto a cui sto lavorando e che desidero condividere con voi. Grazie, davvero», conclude.

