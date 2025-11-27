Varese News

Moody’s alza il rating di Regione Lombardia. Fontana: “Siamo il motore trainante dell’intero Paese”

La valutazione finanziaria fatta dall'agenzia di rating passa da Baa2 a Baa1, “a seguito dell’innalzamento del rating sovrano del Governo italiano a Baa2, anche quello della Regione Lombardia abbia scalato una posizione”

palazzo lombardia

Il rating di Regione Lombardia passa da Baa2 a Baa1 con outlook stabile. Lo comunica Moody’s, una delle più importanti agenzie internazionali specializzata nella valutazione finanziaria, evidenziando come, “a seguito dell’innalzamento del rating sovrano del Governo italiano a Baa2, anche quello della Regione Lombardia abbia scalato una posizione”.

Un risultato che, commentano da Palazzo Lombardia, oltre a dipendere dai forti legami istituzionali, operativi e finanziari con il Governo centrale, trova motivazioni nei ‘fondamentali’ della Regione, soprattutto per quanto attiene alla solidità economica ed istituzionale dell’Ente. Così come rilevante risulta la solidità fiscale e finanziaria di una Lombardia che conferma un basso profilo del debito e una robusta liquidità.

“Ancora una volta – commentano il presidente Attilio Fontana e il vicepresidente, con delega al Bilancio e alle Finanze, Marco Alparone – questa valutazione ribadisce come la nostra Regione sia in assoluto il motore trainante dell’intero Paese”. “Gli ottimi risultati ottenuti dallo Stato italiano, grazie a un’attenta gestione finanziaria, e dalla Lombardia, sempre attenta a far ‘quadrare i conti’ – aggiungono – ci spingono a guardare al futuro con ottimismo, con l’obiettivo di contribuire a rendere sempre più solida l’economia del Paese e della nostra Lombardia”.

Pubblicato il 27 Novembre 2025
