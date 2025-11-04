Nuove piante al giardino botanico di Uboldo per la festa dell’albero

A Uboldo la scuola e il verde si danno appuntamento per una mattinata e un pomeriggio di piantumazioni che parlano di futuro.

(Foto d’archivio)

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Comune promuove per martedì 11 novembre la 23esima edizione della Festa dell’Albero: una tradizione civile e comunitaria che rimette al centro l’educazione ambientale.

Il programma coinvolge gli studenti delle prime classi della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo statale “A. Manzoni” alle 11, mentre alle 14 toccherà ai bambini dell’Asilo infantile “D. Colombo – G. Morandi”. Due momenti diversi per un’unica regia educativa, coltivare la cura per i luoghi in cui si cresce.

Il cuore della giornata sarà il Centro sportivo comunale, dove verranno messe a dimora nuove piante nel Giardino botanico, pensato come raccolta viva di essenze arboree locali e di specie rare italiane. Una scelta che unisce biodiversità e didattica, trasformando un impianto sportivo in un laboratorio all’aperto per bambini e ragazzi.