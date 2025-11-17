Olgiate Olona, nessun rischio per la popolazione dopo i casi di influenza aviaria

Nessun rischio per la popolazione a seguito dei recenti casi di influenza aviaria riscontrati a Olgiate Olona. A confermarlo è ATS Insubria – Igiene Pubblica, che sottolinea come la situazione sia sotto controllo e le persone entrate in contatto con i volatili infetti siano in buone condizioni di salute e costantemente monitorate.

Nel frattempo, il sindaco Giovanni Montano ha contattato ATS anche per la recrudescenza di odori e miasmi avvertiti nella zona di Balina, ottenendo rassicurazioni circa la non pericolosità per la salute pubblica.

Già da domani (martedì 18 novembre) sono previsti ulteriori approfondimenti e riscontri oggettivi da parte degli enti competenti per individuare soluzioni efficaci volte a mitigare l’impatto olfattivo sull’area.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con ATS Insubria, assicura che la gestione della situazione prosegue con la massima attenzione e tempestività.