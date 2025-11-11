Open Day alla Scuola Galvaligi di Solbiate Arno: porte aperte alle famiglie

L’Istituto Comprensivo “E. Galvaligi” apre le porte alle famiglie in occasione degli Open Day. Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo Grado gli appuntamenti si terranno nella sede di via per Carnago, 16 a Solbiate Arno in due momenti: sabato 22 novembre dalle ore 9:00 alle 12:00 e venerdì 28 novembre dalle ore 16:00 alle 19:00.

Le quattro primarie, invece, accoglieranno i bambini dell’ultimo anno della scuola materna e le loro famiglie la mattina di sabato 29 novembre, dalle 9 alle 12. In questo caso gli appuntamenti saranno nei plessi: “Manzoni” di via Chinetti 1 a Solbiate Arno, “Fermi” di via Roma a Carnago, “Battisti” di piazza Risorgimento e “Cantore” di via Marconi, queste ultime ad Oggiona con Santo Stefano.

Durante gli incontri sarà possibile visitare i vari plessi della scuola, con le rispettive aule e laboratori, e conoscere da vicino l’offerta formativa attraverso il dialogo diretto con docenti, personale scolastico e alunni. Inoltre, i visitatori verranno coinvolti in attività didattiche concrete e divertenti, occasioni stimolanti per gustare un assaggio del lavoro che si svolge quotidianamente in classe. A proposito di aule, l’open day alla secondaria consentirà alle famiglie anche di apprezzare i nuovi arredi delle aule tematiche progettati per facilitare metodi didattici cooperativi e coinvolgenti.

L’iniziativa si propone di far vivere un momento di orientamento attivo e di accoglienza dei futuri alunni dell’istituto, fondato sui valori che da sempre lo contraddistinguono: tradizione, innovazione ed entusiasmo.

Per ulteriori informazioni utili si può telefonare allo 0331 993301 o visitare il sito web: www.icgalvaligi.edu.it.