Open Day alla scuola primaria Gianoli di Laveno Mombello

Sabato 29 novembre, dalle ore 10 alle 12, la scuola primaria Gianoli di Laveno Mombello (IC Monteggia) apre le sue porte per un Open Day ricco di laboratori, pensato per i “grandi” delle scuole dell’infanzia e i loro genitori.

L’appuntamento è in piazza Santo Stefano, accanto alla chiesa parrocchiale: insegnanti e alunni presenteranno la scuola ai futuri “primini”.

In particolare gli studenti delle classi seconda, terza, quarta e quinta della primaria Gianoli, accoglieranno i piccoli ospiti e li guideranno a rotazione in tanti laboratori pratici e coinvolgenti: teatro, inglese, artee motoria.

Un momento davvero speciale sarà dedicato al laboratorio di robotica, guidato dall’insegnante Ambrosini e affidato agli alunni dell’ultimo anno: i Gianoliani più esperti accompagneranno i bambini in diverse tappe, illustrando con entusiasmo le attività di robotica che animano il loro anno scolastico, offrendo così un assaggio pratico del percorso STEAM della scuola.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire la scuola attraverso gli occhi e le mani dei suoi stessi alunni.

Durante la visita saranno presenti anche gli insegnanti per rispondere alle domande dei genitori.