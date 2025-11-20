Varese News

Salute

Presidio all’Ospedale di Circolo: “Liste d’attesa infinite e pochi medici, serve un cambio di rotta”

L’iniziativa rientra in una mobilitazione nazionale per chiedere al Governo più investimenti nei servizi sanitari pubblici e nell’assistenza alle persone fragili

Flash mob a Varese dello SPI CGIL

Si è svolto questa mattina, mercoledì 20 novembre, il presidio promosso dallo SPI CGIL di Varese davanti all’ingresso principale dell’Ospedale di Circolo. Un’iniziativa che ha richiamato decine di persone tra pensionati, cittadini e associazioni, tutti uniti per chiedere più risorse per la sanità pubblica e per i servizi destinati alle persone non autosufficienti.

Galleria fotografica

Flash mob a Varese dello SPI CGIL 4 di 8
Flash mob a Varese dello SPI CGIL
Flash mob a Varese dello SPI CGIL
Flash mob a Varese dello SPI CGIL
Flash mob a Varese dello SPI CGIL

Una mobilitazione per il diritto alla salute

Il presidio varesino rientra nella settimana di mobilitazione nazionale organizzata dallo SPI CGIL in tutta Italia, con un messaggio chiaro rivolto a Governo e Parlamento: nella Legge di Bilancio servono investimenti concreti per la sanità.

«Chiediamo che nella Legge di Bilancio vengano inseriti investimenti adeguati per garantire il diritto alla salute di tutti e tutte – dichiarano dallo SPI CGIL di Varese – La sanità pubblica è un pilastro della nostra democrazia e deve tornare a essere accessibile e di qualità. È inaccettabile che chi non può permettersi le cure private resti indietro».

Liste d’attesa, carenza di personale, servizi in affanno

Tra i temi al centro del presidio, le criticità che da mesi affliggono il sistema sanitario: liste d’attesa troppo lunghe, personale sanitario insufficiente, ospedali sotto pressione. A farne le spese sono soprattutto le persone più fragili, anziani e non autosufficienti, per cui l’accesso ai servizi è sempre più complicato.

Flash mob a Varese dello SPI CGIL

I manifestanti hanno sottolineato la necessità di rafforzare i servizi territoriali e le cure domiciliari, così come l’urgenza di invertire la rotta rispetto a politiche che rischiano di indebolire ulteriormente il sistema pubblico.

Il messaggio lanciato da Varese è chiaro: serve una scelta politica forte a sostegno della sanità pubblica, per garantire a tutti un accesso equo e dignitoso alle cure.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Novembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Flash mob a Varese dello SPI CGIL 4 di 8
Flash mob a Varese dello SPI CGIL
Flash mob a Varese dello SPI CGIL
Flash mob a Varese dello SPI CGIL
Flash mob a Varese dello SPI CGIL

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.