Presidio all’Ospedale di Circolo: “Liste d’attesa infinite e pochi medici, serve un cambio di rotta”

Si è svolto questa mattina, mercoledì 20 novembre, il presidio promosso dallo SPI CGIL di Varese davanti all’ingresso principale dell’Ospedale di Circolo. Un’iniziativa che ha richiamato decine di persone tra pensionati, cittadini e associazioni, tutti uniti per chiedere più risorse per la sanità pubblica e per i servizi destinati alle persone non autosufficienti.

Una mobilitazione per il diritto alla salute

Il presidio varesino rientra nella settimana di mobilitazione nazionale organizzata dallo SPI CGIL in tutta Italia, con un messaggio chiaro rivolto a Governo e Parlamento: nella Legge di Bilancio servono investimenti concreti per la sanità.

«Chiediamo che nella Legge di Bilancio vengano inseriti investimenti adeguati per garantire il diritto alla salute di tutti e tutte – dichiarano dallo SPI CGIL di Varese – La sanità pubblica è un pilastro della nostra democrazia e deve tornare a essere accessibile e di qualità. È inaccettabile che chi non può permettersi le cure private resti indietro».

Liste d’attesa, carenza di personale, servizi in affanno

Tra i temi al centro del presidio, le criticità che da mesi affliggono il sistema sanitario: liste d’attesa troppo lunghe, personale sanitario insufficiente, ospedali sotto pressione. A farne le spese sono soprattutto le persone più fragili, anziani e non autosufficienti, per cui l’accesso ai servizi è sempre più complicato.

I manifestanti hanno sottolineato la necessità di rafforzare i servizi territoriali e le cure domiciliari, così come l’urgenza di invertire la rotta rispetto a politiche che rischiano di indebolire ulteriormente il sistema pubblico.

Il messaggio lanciato da Varese è chiaro: serve una scelta politica forte a sostegno della sanità pubblica, per garantire a tutti un accesso equo e dignitoso alle cure.