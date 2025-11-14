Problemi di salute nel cast: salta lo spettacolo “Il Mare delle Lacrime” al Prealpi di Saronno
I biglietti già acquistati saranno rimborsati automaticamente e senza necessità di richiesta da parte del pubblico, entro 10-14 giorni lavorativi
Lo spettacolo “Il Mare delle Lacrime”, previsto per la serata di venerdì 14 novembre alle 20.30 al cineteatro Prealpi di Saronno, è stato annullato. A comunicarlo sono gli organizzatori dell’evento “Saronno in Gioco” insieme alla compagnia Attori di Ruolo, che avrebbe dovuto portare in scena la performance, accompagnata dalla musica dal vivo.
La decisione, presa congiuntamente da organizzatori e artisti, è dovuta a improvvisi problemi di salute che hanno coinvolto alcuni membri del cast e i musicisti. Una situazione che ha reso impossibile garantire l’allestimento previsto e l’esperienza immersiva annunciata.
«Abbiamo valutato ogni possibilità per salvare l’evento – spiegano gli organizzatori – ma è emerso chiaramente che qualsiasi soluzione alternativa non avrebbe potuto garantire lo standard qualitativo e l’esperienza immersiva che avevamo promesso. Piuttosto che offrire uno spettacolo che non rispecchiasse pienamente l’idea originale e il valore che intendiamo portare in scena, abbiamo preferito annullare l’evento».
Chi aveva già acquistato il biglietto non dovrà fare nulla: il rimborso integrale sarà processato automaticamente entro 10-14 giorni lavorativi. L’organizzazione ha precisato che non è necessario compiere alcuna azione per ottenere il rimborso. Gli spettatori che avevano acquistato il “Biglietto Master”, che dava diritto al manuale a prezzo scontato, riceveranno via email le istruzioni per il ritiro del set base di Daggerheart, così da non perdere il vantaggio previsto dall’offerta.
Resta invariato tutto il programma di Saronno in gioco di sabato 15 e domenica 16 novembre.
Saronno si mette in gioco: nel weekend la seconda edizione del festival dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo
