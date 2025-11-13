Rivolta al carcere di Como, l’edificio circondato dalle forze dell’ordine

Alta tensione alla casa circondariale del Bassone a Como, dove nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 novembre, è scoppiata una rivolta tra i detenuti, con conseguenze per alcuni agenti di polizia penitenziaria. Le notizie in merito sono ancora frammentarie e in continuo aggiornamento: secondo le prime informazioni, sembrerebbe che i detenuti abbiano aggredito e ferito alcuni agenti. Tutto il personale penitenziario sarebbe comunque poi riuscito a mettersi in sicurezza.

L’area esterna al carcere è stata completamente cinturata, in conformità con il protocollo d’emergenza che prevede l’intervento di tutte le forze di polizia, coordinate dalla Questura. Numerose ambulanze sono state fatte convergere sul posto, ma non è ancora chiaro se si tratti anche di un intervento preventivo.

Due agenti di polizia penitenziaria sono stati trasportati in “codice verde” – feriti lievemente – all’ospedale di Cantù. Ci sarebbero feriti anche tra i detenuti.

Anche l’ospedale di Varese è stato allertato per “maxiemergenza”, ma alla fine non sono arrivati al Circolo, essendo stati portati in altri presidi del Comasco e della Brianza.

De Fazio: tentativo di evasione sventato

Secondo Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, in mattinata «sarebbe stato sventato un tentativo d’evasione» e «un agente sarebbe stato costretto a riparare in uno sgabuzzino, assediato da alcuni detenuti». Inoltre, De Fazio ha reso noto che sono giunti «rinforzi della Polizia penitenziaria» dal Provveditorato regionale di Milano e da altri istituti lombardi. Sono state poi allertate – come detto – anche le altre forze dell’ordine.