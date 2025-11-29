RMFonline: il Varesotto visto da dentro, con occhi vivi

È online il nuovo numero di RMFonline, il settimanale che ogni sabato racconta Varese e il mondo con firme autorevoli, analisi politiche, racconti culturali, sguardi d’attualità e riflessioni fuori dagli schemi. Sul sito www.rmfonline.it si possono leggere i contributi di questa settimana, dal filo rosso tra spiritualità e arte al futuro della mobilità, passando per università, ambiente, fotografia e memoria collettiva.

Editoriale: la parola in più

Il direttore Massimo Lodi apre il numero con un editoriale che affianca il nuovo libro del Papa La forza del Vangelo all’arte luminosa di Vittore Frattini. In “L’undicesima parola” si esplora un “dire colorato”, spirituale e concreto, che unisce misericordia, visione e passione per il mondo. Un accostamento tra teologia e arte che accende riflessioni sul nostro tempo e sul nostro linguaggio.

Politica: tra astensionismo e leadership

Giuseppe Adamoli firma un’analisi delle elezioni regionali, tra successi del centrosinistra in Campania e Puglia, tenuta della Lega in Veneto e preoccupazioni trasversali per l’astensione. Titolo emblematico: “Sinistra, e adesso?”. Il futuro, scrive Adamoli, passa da un “Progetto Italia” e da una leadership credibile che possa davvero contendere il governo nazionale.

Cultura: Carlo Meazza e gli “Sguardi sul mondo”

A 80 anni, il fotografo Carlo Meazza presenta il libro-raccolta di una vita: “Sguardi sul mondo”. Immagini e parole da Nepal, Libano, Friuli, Umbria Jazz e tanto altro. Il volume verrà presentato il 5 dicembre a Varese con Giuseppe Cederna, Marta Morazzoni e Roberto Piumini, che ha contribuito con poesie ispirate agli scatti del maestro.

Attualità: il Tilo diventa “il treno della neve”

Sandro Frigerio racconta il progetto invernale del Tilo, la linea ferroviaria italo-svizzera che collegherà Varese ad Airolo nei weekend, diventando un ponte tra città e piste da sci. Un esempio concreto della collaborazione transfrontaliera e della mobilità sostenibile che cresce.

Società: il caso della famiglia nel bosco

Luisa Negri si confronta con la vicenda della famiglia di Palmoli, in Abruzzo, che ha scelto di vivere isolata e senza servizi. Una storia che divide, ma che chiama a riflessioni più profonde su ascolto, comunità e libertà educativa. Un racconto che si fa specchio di un’epoca confusa tra fughe e paure sociali.

Ambiente: Gallarate e gli alberi dimenticati

Arturo Bortoluzzi denuncia l’abbattimento di ciliegi e altri alberi a Gallarate, proprio nel giorno della Giornata mondiale dell’albero. Una gestione del verde pubblico che sembra ancora lontana da una visione partecipata e lungimirante.