Saronno è pronta per il Natale: sabato l’accensione dell’albero e delle luminarie

A Saronno l’atmosfera natalizia prende vita già da questo fine settimana, con una serie di appuntamenti dedicati a tutte le età, tra musica, creatività e magia. Il weekend del 29 e 30 novembre segna infatti l’inizio del calendario di eventi natalizi promosso dal Comune, che accompagnerà cittadini e visitatori fino all’inizio del nuovo anno.

Si accendono le luci

Il momento più atteso è in programma per sabato 29 novembre, quando in piazza Libertà, dalle 16.30 alle 18, andrà in scena “All lights&music”, la cerimonia ufficiale di accensione dell’abete natalizio e delle luminarie cittadine. Una festa di luci e suoni con il contributo dell’Albero Musicale, che proporrà un viaggio tra grandi classici pop, evergreen internazionali e canzoni d’autore italiane.

Altri appuntamenti animeranno il primo fine settimana natalizio in città.

Culture in festa al Matteotti

Domenica 30 novembre, al Fabbricato X2 e in via Amendola, nel quartiere Matteotti, dalle 10 alle 17 una giornata di festa e tradizione con food truck, artigianato, danze tradizionali dal mondo e laboratori per bambini.

Pimpa, il musical a pois

Sempre domenica 30 novembre, alle 16 al Teatro Giuditta Pasta, va in scena “Pimpa il Musical a Pois“, uno spettacolo per sognare a occhi aperti, tra musica, fantasia e colori. In occasione del 50° anniversario della nascita della mitica cagnolina a pois rossi.