Scontro tra un’auto e una moto a Induno Olona: ferito un ragazzo e traffico bloccato

L'incidente è avvenuto verso le 7.45 di mercoledì 19 novembre in via Porro. La strada è stata bloccata e quattro autobus delle linee L (Varese–Bisuschio/Brenno Useria) e V146 (Varese–Cavagnano) sono rimasti fermi

Un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7.45, in via Porro a Induno Olona, nei pressi della rotonda al confine con Arcisate, sta causando pesanti ripercussioni sulla viabilità e sul trasporto pubblico locale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso dai mezzi di emergenza giunti sul posto, un’ambulanza della Croce Rossa Valceresio e un’auto medica, ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. .

Forti ripercussioni sulla viabilità: la strada è stata bloccata e quattro autobus delle linee L (Varese–Bisuschio/Brenno Useria) e V146 (Varese–Cavagnano) sono rimasti fermi nei pressi del luogo dell’incidente, impossibilitati a proseguire il proprio percorso. Per garantire un minimo di continuità nel servizio, gli altri mezzi delle due linee stanno transitando lungo il percorso alternativo della “galleria”, omettendo tutte le fermate di via Porro a Induno Olona.

Pubblicato il 19 Novembre 2025
