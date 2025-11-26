Varese News

Sogno d’alta quota: cena solidale per un nuovo rifugio di montagna per i più giovani

Sabato 29 novembre Elmec Informatica ospiterà una cena solidale. L'obiettivo è realizzare un nuovo rifugio d’alta quota in Val Formazza: un luogo d’incontro che diventerà punto di riferimento estivo per scuole, gruppi giovanili e associazioni del territorio

Rifugio formazza cena Elmec

Sabato 29 novembre Elmec Informatica ospiterà una cena solidale che unisce amore per la montagna e solidarietà; protagonisti dell’iniziativa l’Associazione IN MISSIONE ODV, con il supporto del Gruppo Smile e degli Amici di Sidamo. Il sogno che ha animato i molti volontari coinvolti, e che verrà presentato durante la cena solidale, prevede la realizzazione di un nuovo rifugio d’alta quota in Val Formazza. Un luogo d’incontro che diventerà punto di riferimento estivo per scuole, gruppi giovanili e associazioni del territorio.

Ogni ospite, attraverso la sua quota di partecipazione, potrà contribuire al progetto in modo diretto e potrà approfondire l’importante attività di volontariato che IN MISSIONE ODV opera non solo a Varese, ma in tutto il mondo con particolare attenzione in Etiopia, dove da oltre 40 anni supporta le popolazioni locali.

Proprio da queste esperienze è nata l’idea, un po’ folle e al tempo stesso bellissima, di ristrutturare un vecchio Rifugio a oltre 2.200 metri di quota nei pressi del Lago Toggia.
Costruito all’inizio del 1900 per ospitare gli operai che lavoravano alla diga, oggi è di proprietà del CAI Formazza con il quale l’associazione ha un accordo di concessione di utilizzo della struttura. La ristrutturazione coinvolgerà i volontari delle associazioni, che attraverso il loro tempo e le loro energie, si alterneranno nei lavori di muratura e di rifacimento di tetto e impianti. La nuova struttura avrà 40 posti letto, cucina, salone e tutto il necessario per accogliere i più giovani, che, in un luogo così maestoso, potranno riscoprire la bellezza della montagna e il contatto con la natura.

La cena solidale in programma da Elmec sarà l’occasione per raccontare questa nuova avventura, mostrare le immagini e, naturalmente, raccogliere fondi indispensabili per il successo del progetto. A rallegrare l’atmosfera, una band che suonerà dal vivo. Appuntamento fissato per sabato 29 novembre, alle 19:15 in Via Pret, 1 a Brunello. Prenotazione obbligatoria sul sito  o via telefono (347- 0921086).
Una serata che profuma di montagna, di passione e di sogni concreti: perché a volte, per costruire qualcosa di grande, basta un gruppo di persone dal cuore grande.

Pubblicato il 26 Novembre 2025
