Somma Lombardo, pericolo di crollo: chiuso un tratto di Corso Europa

La decisione a causa di un edificio in cattive condizioni e di un muro pericolante a ridosso della ciclopedonale. L'assessore Piantanida: "Abbiamo richiesto al proprietario la messa in sicurezza dell'area"

chiusura corso europa somma lombardo

Il Comune di Somma Lombardo ha provveduto a chiudere (nella giornata di sabato 8 novembre) un tratto di Corso Europa a causa di uno stabile pericolante il cui muro corre lungo la pista ciclopedonale. Il timore per un crollo dell’edificio ha fatto scattare l’allarme e, quindi ha costretto la modifica della viabilità cittadina in un punto importante: il corso infatti è la strada statale 336 che permette di collegare Gallarate e Vergiate e che di fatto è la circonvallazione Somma-Sempione.

La chiusura è stata effettuata nel tratto che va dall’incrocio con via Briante a quello con via Villoresi per chi arriva da Gallarate. I veicoli provenienti da Vergiate invece  potranno utilizzare la corsia opposto mentre ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da via Briante e dovrà proseguire lungo via Giusti.

«Abbiamo valutato fosse necessario intervenire, sia per lo stato dell’immobile sia per il muro che “spancia” verso la sede stradale – spiega Edoardo Piantanida Chiesa, assessore del comune di Somma Lombardo. «Per questo abbiamo emesso un’ordinanza urgente con richiesta di messa in sicurezza al privato che è proprietario di quell’area». Quest’ultimo è già stato sul posto per verificare le condizioni: bisognerà ora valutare un eventuale abbattimento oppure la realizzazione di un ponteggio che garantisca il sostegno.

Pubblicato il 08 Novembre 2025
