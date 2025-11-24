Sul Lago Maggiore scali illuminati e drappi rossi per il 25 novembre

Nella ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Navigazione Laghi mette in campo una serie di iniziative simboliche e concrete per sensibilizzare utenti e personale. L’Ente governativo annuncia una campagna che unisce visibilità, informazione e partecipazione attiva, diffusa tra Milano e i territori dove opera il servizio pubblico di navigazione .

Gli scali e le direzioni saranno illuminati di rosso, mentre battelli e traghetti porteranno drappi e locandine in memoria delle donne vittime della violenza di genere. «Navigazione Laghi anche quest’anno conferma il proprio impegno alla lotta contro la violenza di genere», sottolinea il Gestore Governativo Pietro Marrapodi, ricordando come la presenza sul territorio possa diventare un canale privilegiato per far conoscere il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking .

La campagna prevede anche la diffusione di uno spot attraverso i canali istituzionali e alcune reti televisive locali, insieme a cartoline informative distribuite nelle biglietterie. A queste si affianca una spilla con nastro rosso, da indossare per dichiarare con fermezza la propria posizione contro la violenza sulle donne. «Auspichiamo di vedere tanti passeggeri partecipare attivamente», aggiunge Marrapodi, sottolineando il valore di un gesto collettivo che attraversa pontili e imbarcazioni