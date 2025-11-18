Tagli ai fondi di coesione, Cattaneo a Bruxelles: “Scelte sbagliate, serve un’Europa costruita dai territori”
Il sottosegretario lombardo alle Relazioni Internazionali ed Europee è intervenuto al Comitato Europeo delle Regioni: “La coesione non è solo bilancio, ma una visione politica”
Difendere il ruolo delle Regioni e delle città nel disegno dell’Europa del futuro e opporsi con forza a un modello centralizzato che rischia di allontanare i cittadini dalle istituzioni europee. È questo il messaggio lanciato da Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, intervenuto oggi a Bruxelles durante l’incontro “High-level dialogue on the future of Cohesion Policy” del Comitato Europeo delle Regioni.
“Non stiamo parlando solo di fondi – ha detto Cattaneo – ma del modello di Europa che vogliamo costruire. La presidente von der Leyen ha ricordato che il bilancio europeo è stato pensato per un mondo che non esiste più. La domanda politica oggi è: come vogliamo rispondere a questo cambiamento?”.
Cattaneo ha evidenziato come la proposta di Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 metta a rischio il principio di coesione, riducendo drasticamente le risorse disponibili per Regioni e territori. “La riduzione dei fondi per la coesione e la PAC dal 66% al 45% – ha spiegato – significherebbe per la Lombardia passare da 4,4 miliardi a 3 miliardi. Un taglio che avrebbe ricadute gravi sulla competitività e sullo sviluppo anche in territori forti come il nostro”.
Il sottosegretario ha quindi respinto ogni idea di eccessiva centralizzazione delle politiche comunitarie: “Vogliamo un’Europa costruita dal basso, fondata sul protagonismo dei territori, delle Regioni e delle città. La politica di coesione è il principale strumento per realizzare questa visione, e va rafforzata, non ridimensionata”.
Cinque le direttrici d’azione indicate da Cattaneo per affrontare i negoziati sul nuovo bilancio europeo: Rifiuto del modello centralizzato, che riduce il ruolo di enti locali e regionali; Unità d’intenti tra Regioni e Comuni, evitando divisioni che indeboliscono le istanze dei territori; Pressione sui governi nazionali, decisivi nel negoziato finale; Coinvolgimento della società civile e dei principali stakeholder locali; Difesa del principio di sussidiarietà, come base dell’“Europa delle Regioni.
“Solo un’Europa che ascolta i territori e costruisce politiche insieme ad essi – ha concluso – può essere davvero competitiva, solidale e vicina ai cittadini”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.