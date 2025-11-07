Tenta di liberarsi della droga gettandola dalla finestra: arrestato 22enne a Ossola

Un giovane di 22 anni residente in Ossola è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo essere stato trovato in possesso di quasi 400 grammi di hashish. L’arresto è avvenuto durante un controllo straordinario sul territorio ossolano disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, che nelle prime ore della mattinata di oggi ha visto impegnati circa un centinaio di militari, con il supporto di due unità cinofile della Guardia di Finanza.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, ha portato i Carabinieri a sospettare che il giovane potesse detenere stupefacente nella propria abitazione. Quando i militari hanno bussato alla porta, prima dell’alba, il ragazzo ha tentato di disfarsi della droga gettandola dalla finestra. Il gesto, però, non è sfuggito ai Carabinieri appostati sul retro dell’edificio, che hanno recuperato tre panetti interi di hashish da 100 grammi ciascuno e altri due frammenti, per un peso complessivo di circa 400 grammi.

Lo stupefacente, nascosto all’interno di confezioni di una nota marca di cioccolato, è stato sequestrato insieme al materiale per il taglio e il confezionamento, tra cui buste di plastica e una macchina per il sottovuoto. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso del servizio coordinato sono state inoltre denunciate a piede libero sei persone: quattro per guida in stato di ebbrezza e due per rifiuto di sottoporsi al test antidroga. Per altri due automobilisti, fermati con un tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l, è scattata la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente, per un totale di otto documenti di guida sospesi.

A Verbania, un 43enne della bassa Ossola è stato fermato mentre guidava la propria auto sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. L’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi ai successivi accertamenti, è stato denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere, dopo che i militari hanno trovato una mazza da baseball sotto il sedile posteriore. È emerso inoltre che la patente in suo possesso risultava già sospesa per un precedente episodio di guida in stato di ebbrezza.

A Domodossola, invece, un 27enne straniero senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato fermato e raggiunto da un ordine del Questore a lasciare l’Italia entro sette giorni.

Infine, undici giovani residenti a Domodossola, di età compresa tra i 17 e i 48 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Verbania dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti — circa 60 grammi tra eroina, hashish e marijuana.