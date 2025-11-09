Tradate piange Ferdinando Lucioni, il medico che divenne sindaco per servire la sua città
Si è spento nella giornata di sabato 8 novembre, all'età di 86 anni. E' stato sindaco di Tradate dal 1985 al 1993 e per decenni primario di Medicina all'ospedale Galmarini. I funerali in santo Stefano lunedì 10 novembre alle 16.15
Si è spento nella giornata di sabato 8 novembre, all’età di 86 anni, il dottor Ferdinando Lucioni, sindaco di Tradate dal 1985 al 1993 e per decenni primario di Medicina all’ospedale Galmarini.
Lucioni era un medico legato ai suoi pazienti con quella dedizione che aveva ereditato dal padre Mario, medico di base. All’ospedale Galmarini ha trascorso gran parte della sua vita professionale, conquistando la stima di colleghi e pazienti per la sua competenza ma soprattutto per quella semplicità e umanità che ne facevano un punto di riferimento nei momenti difficili.
Ma per lui l’ospedale tradatese non è mai stato solo un luogo di lavoro: anche dopo la pensione ha continuato a occuparsene, fondando l’associazione Amici dell’Ospedale e promuovendo nei primi anni Duemila quella cordata di cittadini e associazioni che portò alla realizzazione della chiesetta dell’ospedale.
La sua avventura politica iniziò nel 1985, quando venne eletto sindaco a capo di una giunta formata dalla Democrazia Cristiana con Psdi e Pri, in un momento di forte discontinuità per la città dopo un decennio di amministrazione di sinistra. Lucioni affrontò quell’esperienza con lo stesso spirito con cui esercitava la medicina: mettendo al servizio della città il suo sapere, ma soprattutto la sua umanità. Come amava dire lui stesso, si era prestato alla politica, scoprendo via via una passione che servì con quel profondo senso del dovere che era una delle sue caratteristiche distintive.
I funerali si terranno lunedì 10 novembre alle 16.15 nella chiesa prepositurale di Santo Stefano a Tradate, preceduti dalla recita del Santo Rosario. La salma è composta nella casa funeraria Canavesi di via San Stefano 61.
