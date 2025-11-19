Tutta Varese ne parla. Radio Missione Francescana sbarca su Radio Materia

Prende il via oggi, mercoledì, la collaborazione tra Radio Materia e Radio Missione Francescana. Tutta Varese ne parla, trasmissione del mattino di Antonio Franzi, verrà trasmessa in diretta anche sulla nostra web radio (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11).

Nella puntata di mercoledì 19 novembre si terrà una sorta di conferenza stampa in diretta in cui verrà annunciato l’avvio dell’accordo tra la storica radio varesina e la nostra nuova e giovane emittente. Saranno presenti, oltre a Franzi, il responsabile di Radio Materia Orlando Mastrillo, il direttore di Varesenews Marco Giovannelli e padre Gianni Terruzzi.

A seguire il Terzo spazio (10.33 – 10.42) dedicato a Città dei Laghi: la spinta della società civile

Un progetto che vede protagonisti diverse associazioni transfrontaliere con le loro progettualità e la loro capacità propositiva nei confronti del sistema istituzionale. Se ne parlerà al telefono con Enrico Mascheroni.

L’ultima parte (10.48 – 10.55) sarà dedicata alla terza pagina su cultura e altro. Collegata al telefono ci sarà Clara Castaldo.