Tutta Varese ne parla. Radio Missione Francescana sbarca su Radio Materia
La trasmissione mattutina di RMF va in onda ogni giorno anche sulla nostra web radio
Prende il via oggi, mercoledì, la collaborazione tra Radio Materia e Radio Missione Francescana. Tutta Varese ne parla, trasmissione del mattino di Antonio Franzi, verrà trasmessa in diretta anche sulla nostra web radio (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11).
ASCOLTACI SU RADIO MATERIAhttp://www.radiomateria.it
Nella puntata di mercoledì 19 novembre si terrà una sorta di conferenza stampa in diretta in cui verrà annunciato l’avvio dell’accordo tra la storica radio varesina e la nostra nuova e giovane emittente. Saranno presenti, oltre a Franzi, il responsabile di Radio Materia Orlando Mastrillo, il direttore di Varesenews Marco Giovannelli e padre Gianni Terruzzi.
A seguire il Terzo spazio (10.33 – 10.42) dedicato a Città dei Laghi: la spinta della società civile
Un progetto che vede protagonisti diverse associazioni transfrontaliere con le loro progettualità e la loro capacità propositiva nei confronti del sistema istituzionale. Se ne parlerà al telefono con Enrico Mascheroni.
L’ultima parte (10.48 – 10.55) sarà dedicata alla terza pagina su cultura e altro. Collegata al telefono ci sarà Clara Castaldo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.