Una serata di solidarietà e comunità: successo per la cena d’autunno della Croce Rossa di Varese

Si è conclusa con grande partecipazione la Cena d’Autunno della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, svoltasi sabato 15 novembre presso l’Hotel Palace. Un appuntamento ormai consolidato, che ha visto cittadini, istituzioni e sponsor unirsi in una serata all’insegna della solidarietà per sostenere le attività socio-assistenziali sul territorio.

Un appuntamento atteso dalla comunità

«La Cena d’Autunno non è solo un momento conviviale, ma la dimostrazione concreta di cosa può fare una comunità quando sceglie di unirsi – ha dichiarato Simone Filippi, presidente del Comitato CRI Varese – Grazie alla presenza e alla generosità dei partecipanti potremo continuare a offrire un aiuto quotidiano a chi vive situazioni di fragilità, rendendo la nostra comunità più forte, più inclusiva e più sicura».

Autorità, sponsor e volontari: il cuore dell’iniziativa

La serata ha visto la presenza di numerose autorità locali, che con la loro partecipazione hanno voluto esprimere il sostegno delle istituzioni alle attività del Comitato. A rendere possibile l’intero evento, come sempre, è stato il lavoro prezioso dei volontari della Croce Rossa, che con impegno e attenzione hanno curato ogni dettaglio, garantendo un’accoglienza impeccabile e un’atmosfera calorosa.

Il valore di un gesto condiviso

I fondi raccolti durante la serata saranno destinati a sostenere le principali attività del Comitato, tra cui l’assistenza alle famiglie in difficoltà, i servizi di trasporto sanitario e le attività dell’ambulatorio infermieristico.