Varese alla prova Asti: “Partita di fondamentale importanza”

La sconfitta di Vado ha messo nove punti di distacco tra la vetta e il Varese, che ora deve riassestarsi e pensare di ripartire per dare un significato a questa stagione. I biancorossi di mister Andrea Ciceri ripartiranno con la sfida del “Franco Ossola” di domenica 2 novembre (ore 14.30) contro l’Asti, formazione quadrata e capace di essere un’insidia.

«La partita di Vado ci ha lasciato sensazioni contrastanti – spiega mister Andrea Ciceri –. Da un lato ci ha dato la consapevolezza di poter dire la nostra contro chiunque, dall’altro ci ha lasciato l’amaro della sconfitta e qualche dubbio sulla reale consistenza che riusciamo a portare in campo. Domani affrontiamo l’Asti, una squadra solida, con una delle difese meno battute del girone. È un avversario che corre tanto, si compatta e concede poco: dovremo essere bravi ad adattarci alle condizioni, anche del campo, visto che è prevista pioggia. È una partita fondamentale e i ragazzi lo sanno bene, non serve nemmeno ricordarglielo troppo».

«Fisicamente stiamo bene – prosegue l’allenatore biancorosso –. I dati e l’andamento delle prestazioni lo confermano. Qualche acciacco c’è, come sempre, e in settimana abbiamo avuto anche un virus intestinale che ha colpito più di un giocatore, ma nulla di grave. La condizione generale è in crescita. Per quanto riguarda la classifica, so che qualcuno parla già di campionato finito, ma non ho mai visto una stagione chiusa a ottobre. Manca tanto e l’unica cosa che conta davvero è continuare a capire sul campo che tipo di percorso possiamo fare. I ragazzi stanno dando tutto: qualità, atteggiamento e attaccamento alla maglia. Solo così potranno meritarsi i ringraziamenti del pubblico».

SERIE D GIRONE A – X GIORNATA

Celle Varazze – Biellese; Club Milano – Gozzano; Derthona – Cairese; Saluzzo – Chisola; Sanremese – NovaRomentin; Sestri Levante – Valenzana; Varese – Asti; Imperia – Lavagnese; Ligorna – Vado.

CLASSIFICA: Vado 25; Chisola 20; Ligorna 18; Varese 16; Biellese, Valenzana 15; Saluzzo, Sestri Levante 14; Asti 12; Lavagnese, Derthona 11; NovaRomentin 9; Gozzano, Celle Varazze, Imperia 8; Sanremese 7; Cairese 6, Club Milano 5.

