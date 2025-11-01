Varese News

Sport

Varese alla prova Asti: “Partita di fondamentale importanza”

Mister Andrea Ciceri presenta la gara di domenica 2 novembre al "Franco Ossola": "Dovremo adattarci alle condizioni di campo e avversari"

vado varese calcio

La sconfitta di Vado ha messo nove punti di distacco tra la vetta e il Varese, che ora deve riassestarsi e pensare di ripartire per dare un significato a questa stagione. I biancorossi di mister Andrea Ciceri ripartiranno con la sfida del “Franco Ossola” di domenica 2 novembre (ore 14.30) contro l’Asti, formazione quadrata e capace di essere un’insidia.

«La partita di Vado ci ha lasciato sensazioni contrastanti – spiega mister Andrea Ciceri –. Da un lato ci ha dato la consapevolezza di poter dire la nostra contro chiunque, dall’altro ci ha lasciato l’amaro della sconfitta e qualche dubbio sulla reale consistenza che riusciamo a portare in campo. Domani affrontiamo l’Asti, una squadra solida, con una delle difese meno battute del girone. È un avversario che corre tanto, si compatta e concede poco: dovremo essere bravi ad adattarci alle condizioni, anche del campo, visto che è prevista pioggia. È una partita fondamentale e i ragazzi lo sanno bene, non serve nemmeno ricordarglielo troppo».

«Fisicamente stiamo bene – prosegue l’allenatore biancorosso –. I dati e l’andamento delle prestazioni lo confermano. Qualche acciacco c’è, come sempre, e in settimana abbiamo avuto anche un virus intestinale che ha colpito più di un giocatore, ma nulla di grave. La condizione generale è in crescita. Per quanto riguarda la classifica, so che qualcuno parla già di campionato finito, ma non ho mai visto una stagione chiusa a ottobre. Manca tanto e l’unica cosa che conta davvero è continuare a capire sul campo che tipo di percorso possiamo fare. I ragazzi stanno dando tutto: qualità, atteggiamento e attaccamento alla maglia. Solo così potranno meritarsi i ringraziamenti del pubblico».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – X GIORNATA
Celle Varazze – Biellese; Club Milano – Gozzano; Derthona – Cairese; Saluzzo – Chisola; Sanremese – NovaRomentin; Sestri Levante – Valenzana; Varese – Asti; Imperia – Lavagnese; Ligorna – Vado.
CLASSIFICA: Vado 25; Chisola 20; Ligorna 18; Varese 16; Biellese, Valenzana 15; Saluzzo, Sestri Levante 14; Asti 12; Lavagnese, Derthona 11; NovaRomentin 9; Gozzano, Celle Varazze, Imperia 8; Sanremese 7; Cairese 6, Club Milano 5.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio

Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.