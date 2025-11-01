Varese alla prova Asti: “Partita di fondamentale importanza”
Mister Andrea Ciceri presenta la gara di domenica 2 novembre al "Franco Ossola": "Dovremo adattarci alle condizioni di campo e avversari"
La sconfitta di Vado ha messo nove punti di distacco tra la vetta e il Varese, che ora deve riassestarsi e pensare di ripartire per dare un significato a questa stagione. I biancorossi di mister Andrea Ciceri ripartiranno con la sfida del “Franco Ossola” di domenica 2 novembre (ore 14.30) contro l’Asti, formazione quadrata e capace di essere un’insidia.
«La partita di Vado ci ha lasciato sensazioni contrastanti – spiega mister Andrea Ciceri –. Da un lato ci ha dato la consapevolezza di poter dire la nostra contro chiunque, dall’altro ci ha lasciato l’amaro della sconfitta e qualche dubbio sulla reale consistenza che riusciamo a portare in campo. Domani affrontiamo l’Asti, una squadra solida, con una delle difese meno battute del girone. È un avversario che corre tanto, si compatta e concede poco: dovremo essere bravi ad adattarci alle condizioni, anche del campo, visto che è prevista pioggia. È una partita fondamentale e i ragazzi lo sanno bene, non serve nemmeno ricordarglielo troppo».
«Fisicamente stiamo bene – prosegue l’allenatore biancorosso –. I dati e l’andamento delle prestazioni lo confermano. Qualche acciacco c’è, come sempre, e in settimana abbiamo avuto anche un virus intestinale che ha colpito più di un giocatore, ma nulla di grave. La condizione generale è in crescita. Per quanto riguarda la classifica, so che qualcuno parla già di campionato finito, ma non ho mai visto una stagione chiusa a ottobre. Manca tanto e l’unica cosa che conta davvero è continuare a capire sul campo che tipo di percorso possiamo fare. I ragazzi stanno dando tutto: qualità, atteggiamento e attaccamento alla maglia. Solo così potranno meritarsi i ringraziamenti del pubblico».
DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.
SERIE D GIRONE A – X GIORNATA
Celle Varazze – Biellese; Club Milano – Gozzano; Derthona – Cairese; Saluzzo – Chisola; Sanremese – NovaRomentin; Sestri Levante – Valenzana; Varese – Asti; Imperia – Lavagnese; Ligorna – Vado.
CLASSIFICA: Vado 25; Chisola 20; Ligorna 18; Varese 16; Biellese, Valenzana 15; Saluzzo, Sestri Levante 14; Asti 12; Lavagnese, Derthona 11; NovaRomentin 9; Gozzano, Celle Varazze, Imperia 8; Sanremese 7; Cairese 6, Club Milano 5.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.