Varese partecipa alla Colletta Alimentare: in campo sindaci, alpini e cittadini

Sono oltre 140 i supermercati del territorio dove si è svolta l'iniziativa di solidarietà. In moltissimi hanno messo a disposizione il loro tempo libero per gli altri

Colletta Alimentare 2025 nei supermercati di Varese

Anche quest’anno migliaia di volontari hanno messo a disposizione il loro tempo libero per una causa importante, raccogliendo alimenti destinati a persone in difficoltà. E altre persone, migliaia, hanno fatto la spesa pensando anche a chi è in difficoltà. (sopra la foto da Sangiano, tra gli Alpini anche il sindaco di Leggiuno Parmigiani).

Sabato 15 novembre anche in provincia di Varese si è tenuta la Colletta Alimentare 2025 che ha mobilitato moltissimi volontari– tra cui Alpini, sindaci, amministratori locali e cittadini – presenti in oltre 140 supermercati del territorio. Guardando la mappa dal sito Banco Alimentare il colpo d’occhio è notevole.

«Questa mattina sono stato nei supermercati del quartiere di Masnago a #Varese, dove per tutta la giornata è possibile contribuire donando prodotti destinati alle famiglie in difficoltà. Insieme ad assessori e consiglieri comunali abbiamo voluto dare il nostro supporto a questa importante iniziativa.Un sentito grazie al Banco Non Solo Pane e a tutti i volontari per il loro impegno», scrive il sindaco di Varese Davide Galimberti sulla sua pagina Facebook.

Colletta Alimentare 2025 nei supermercati di Varese

La Colletta è un appuntamento fisso a fine novembre che, ogni anno, unisce migliaia di persone in tutta Italia. L’edizione 2025 ha coinvolto in tutta Italia oltre 12.000 punti vendita e più di 155.000 volontari da Nord a Sud del Paese. Si tratta di una rete di oltre 7.600 realtà attive in tutta Italia, che offrono un sostegno concreto a quasi 1,8 milioni di persone in difficoltà.

Olio, pasta, riso, alimenti per l’infanzia, sughi e prodotti in scatola: sono questi i generi alimentari donati dai clienti dei supermercati aderenti. Il loro viaggio continua verso i magazzini del Banco Alimentare, dove vengono smistati e distribuiti alle strutture che operano sul territorio.

Anche in provincia di Varese la risposta dei cittadini è stata significativa, segno di una comunità che continua a credere nel valore della condivisione e dell’aiuto reciproco.

Pubblicato il 16 Novembre 2025
