45ª vendita di Natale: i doni del Ponte Inarzo per la solidarietà

Per il 45° anno consecutivo, il gruppo di volontari “Il Ponte Inarzo” rinnova il suo impegno per i più bisognosi con la tradizionale Mostra Vendita di Natale. L’iniziativa, che si terrà presso il Salone Parrocchiale di Inarzo nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 dicembre, sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

“Il Ponte Inarzo” è un gruppo di amici che da 45 anni dedica il proprio tempo libero ad aiutare i più poveri. Durante tutto l’anno, i volontari realizzano ricami, biancheria per la casa e oggetti di artigianato che vengono poi venduti nel salone della Parrocchia e, da qualche anno, anche alla Festa del Cioccolato.

Il motto scelto per questo Natale riassume perfettamente lo spirito dell’iniziativa: “Questo Natale metti sotto l’albero i doni de ‘Il Ponte’ per non dimenticare l’importanza di donare facendo del bene!”

I fondi raccolti attraverso la vendita degli oggetti artigianali vengono destinati a due importanti progetti di solidarietà internazionale.

Il primo sostegno va a MARITUBA, in Brasile, dove una componente del gruppo ha trascorso tre anni come infermiera volontaria. L’impegno del Ponte si concretizza nell’adozione a distanza di due bambini e nel finanziamento di un letto per le cure nell’ospedale pediatrico.

Il secondo beneficiario è la ONLUS MANITESE, con cui il gruppo mantiene un legame storico fin dal 1979, anno in cui nacque come “gruppo di amici di Mani Tese”. Negli scorsi anni, grazie ai fondi raccolti, il Ponte Inarzo ha finanziato la costruzione di due pozzi d’acqua in due villaggi in Africa.

Visitare la mostra significa non solo scoprire oggetti unici realizzati a mano con cura e passione, ma soprattutto contribuire concretamente a progetti di solidarietà.