A Brunello “Il pianoforte romantico” con Carlo Levi Minzi
Un concerto dedicato al grande repertorio ottocentesco per sostenere il progetto sociale "Dopo di Noi"
ARTandCHARITY Odv prosegue la VI edizione della rassegna Reviviscenze Musicali con un nuovo e prestigioso appuntamento dedicato al grande repertorio romantico per pianoforte.
Domenica 7 dicembre alle ore 17:30, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, si terrà il concerto “Il pianoforte romantico” con il Maestro Carlo Levi Minzi, uno dei più apprezzati interpreti italiani del repertorio ottocentesco.
Il concerto rientra tra le iniziative culturali attraverso cui ARTandCHARITY Odv sostiene progetti sociali sul territorio, in particolare il percorso “Dopo di Noi” promosso dalla cooperativa Magari Domani — un progetto che aiuta giovani con fragilità a costruire autonomia e qualità di vita.
L’evento, a ingresso libero, si inserisce nella missione di ARTandCHARITY Odv di promuovere la cultura musicale e sostenere progetti di solidarietà.
“Durante la serata – fanno sapere gli organizzatori – saranno gradite donazioni a sostegno del progetto “Dopo di noi”, dedicato alla formazione alle autonomie per i giovani. ARTandCHARITY Odv ringrazia sentitamente l’amministrazione comunale di Brunello, don Aldo e don Gianni per la grande disponibilità, le aziende che hanno aderito al programma “Azienda Amica” per il loro sostegno, e tutti i volontari che contribuiscono con entusiasmo alla realizzazione della rassegna”.
