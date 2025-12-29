A Gallarate l’addio del Gaya Social Cafè, tra i più insoliti locali del centro

Si chiude un capitolo della vita notturna e sociale del centro cittadino di Gallarate: il Gaya Social Cafè di via Trombini ha chiuso al 28 dicembre, dopo anni di attività che lo hanno reso un punto di ritrovo per molti giovani e non solo.

Con un annuncio pubblicato sui canali social, i gestori del locale hanno comunicato ai clienti e alla comunità un messaggio sentito e carico di gratitudine, spiegando la decisione e il percorso che ha portato alla chiusura.

L’annuncio, pur non nascondendo la difficoltà della decisione, evita toni retorici e celebra la storia del locale e chiarisce le motivazioni: «Lo abbiamo saputo un paio di mesi fa di dover lasciare i muri,non per mancanza di clientela e né di soldi. Era così che doveva andare». I gestori ricordano con gratitudine l’esperienza vissuta a Gallarate e nella provincia di Varese, sottolineando come il locale fosse stato concepito come spazio inclusivo e accogliente: «tutto quello che abbiamo creato a Gallarate e provincia di Varese viene proprio dalla spensieratezza che vi abbiamo voluto trasmettere negli anni: amori finiti e nati, amicizie, momenti di follia e anche solo una parola di conforto hanno sempre fatto parte dei mattoni di questo nostro mondo».

«Siamo stati un posto sicuro per molti, senza mai etichettare niente e nessuno, e spero che il nostro credo rimarrà impresso per un po’ di anni qualora non riuscissimo a trovare altre mura dove traslocare tutto e tutti. Ve lo promettiamo… sono una moltitudine di giorni che stiamo provando almeno ad avere una data di ritorno, ma ad oggi non sappiamo dirvelo». I gestori sottolineano così l’assenza di una prospettiva di riapertura immediata e il desiderio di trovare eventualmente un’altra sede per continuare la propria attività.

Un riferimento di tono più leggero, ma simbolico dell’affetto dei frequentatori, chiude una delle sezioni più personali dell’annuncio: «E se ve lo state chiedendo, Enzo e Grazia non si sono lasciati (e chi li scoppia a quei due)».

Il Gaya Social Cafè, situato in via Giovanni Battista Trombini nel cuore di Gallarate, era diventato negli anni un locale apprezzato per l’atmosfera informale, la socialità e l’offerta di caffè, aperitivi, drink e momenti di intrattenimento. Frequentato da residenti e visitatori, il locale aveva ottenuto recensioni positive nei principali portali con valutazioni elevate per accoglienza e servizio clienti, confermandosi come punto di ritrovo sociale significativo nel panorama cittadino.

Di certo rappresentava una delle proposte più anomale e non allineate del centro storico di Gallarate, che pure ha fatto della vivacità dell’offerta di locali uno dei suoi punti di riferimento.