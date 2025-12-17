Varese News

Lombardia

A Milano grave un ventunenne accoltellato nel quartiere della Barona

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in ambulanza al Policlinico di Milano, dove è arrivato intorno all’una. Indagini dei carabinieri

Carabinieri notte

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato nella notte nella zona della Barona, a Milano.

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00.02, in via Ovada 24. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Milano e i soccorsi sanitari di Areu. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime, tanto che l’intervento è stato classificato in codice rosso.

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in ambulanza al Policlinico di Milano, dove è arrivato intorno all’1.09. In supporto è intervenuto anche un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, giunto poco dopo sempre al Policlinico.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare eventuali responsabili.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.