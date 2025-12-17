A Milano grave un ventunenne accoltellato nel quartiere della Barona

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato nella notte nella zona della Barona, a Milano.

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00.02, in via Ovada 24. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Milano e i soccorsi sanitari di Areu. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime, tanto che l’intervento è stato classificato in codice rosso.

Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in ambulanza al Policlinico di Milano, dove è arrivato intorno all’1.09. In supporto è intervenuto anche un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, giunto poco dopo sempre al Policlinico.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare eventuali responsabili.