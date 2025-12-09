A Natale nuove “costellazioni culturali“ insieme anche al Parco Pineta
Un percorso che intreccia arte, scienza, educazione e territorio, offrendo attività gratuite e accessibili a tutti: famiglie, scuole e cittadini
Il Natale è tempo di regali, ma anche di gesti che lasciano il segno. Quest’anno puoi scegliere di regalare qualcosa che va oltre: un ‘esperienza, un’opportunità, un’emozione condivisa. Con una donazione al progetto “CostellAzioni”sostieni il percorso che intreccia arte, scienza, educazione e territorio, offrendo attività gratuite e accessibili a tutti: famiglie, scuole e cittadini.
“CostellAzioni è il nuovo progetto di AstroNatura, sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto, che per tutto il 2026 porterà nel territorio dell’Insubria Olona 28 iniziative e 2 produzioni culturali speciali. Un viaggio fatto di letture animate, serate scientifiche, installazioni partecipate, laboratori creativi e incontri tra persone e idee.
Ogni donazione sarà un tassello in più che renderà tutto questo possibile.
Sostenere il progetto significa alimentare la cultura del dono, in cui la partecipazione della comunità il cuore pulsante delle trasformazioni. È anche grazie a piccoli gesti di generosità che possiamo continuare a progettare eventi gratuiti, pensati per far crescere la conoscenza, rafforzare i legami sociali e rendere la cultura del dono un bene comune.
Dona per diventare parte della costellazione: www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/costellazioni/
Ogni contributo, anche piccolo, è prezioso. È un modo per lasciare un’impronta e contribuire alla nascita di nuove esperienze educative scientifiche e culturali.
Chi c’è dietro il progetto?
“CostellAzioni” è realizzato da AstroNatura Società Cooperativa Sociale, in collaborazione con Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e Istituto Oikos Onlus, con il contributo del Bando Arte&Cultura della Fondazione Comunitaria del Varesotto.
