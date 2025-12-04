A Uboldo il grande ciclocross con il Trofeo ADR, 14ª prova del Criterium Varesino
Domenica 7 dicembre il Centro Sportivo Claudio Galli di Uboldo ospiterà una giornata di ciclocross valida per il campionato provinciale ACSI con gare per tutte le categorie
Tutto pronto a Uboldo per una nuova edizione del Trofeo ADR di ciclocross, inserito nel Criterium varesino giunto alla sua 14ª prova stagionale, valida per il campionato provinciale ACSI.
L’evento, organizzato dall’associazione sportiva Helios asd, si terrà domenica 7 dicembre al Centro sportivo comunale Claudio Galli in via Manzoni 251.
Il programma della giornata prevede il ritrovo per atleti e appassionati alle 12.30. Le gare partiranno alle 13.30, con la prima manche riservata alle categorie: Fascia B, Gentleman B, Super Gentleman A/B, Super Gentleman C e Donne (classe unica).
A seguire, alle 14.30, spazio alla “Cucciolata in MTB“, una mini pedalata pensata per i bambini fino a 13 anni. L’iniziativa, giunta alla 4ª edizione, vuole coinvolgere anche i più piccoli in un clima di festa e sport, con tanti premi e divertimento per tutti.
Alle 15.00 prenderà il via la seconda partenza, con le categorie Fascia A, Debuttanti, Junior, Senior A e B, Veterani A e B e Gentleman A.
Iscrizioni e premi
La quota di iscrizione è di 15 euro. È possibile preiscriversi via e-mail all’indirizzo varese.acsi@gmail.com oppure a aessedihelios@gmail.com. L’evento è aperto a tutti gli enti sportivi ma non è consentito l’uso della mountain bike.
Sono previsti premi per i primi otto classificati di ogni categoria, oltre a riconoscimenti per le prime tre società meglio rappresentate.
L’organizzazione mette a disposizione un’area lavaggio bici, servizio docce e assistenza tecnica a cura di MrD Bike Service & Fitting. Obbligatorio, come sempre, l’uso del casco.
L’evento è patrocinato dal Comune di Uboldo e vede la collaborazione di diverse realtà locali tra cui ASD Rugby Uboldo, Criotermica Team, Cascina Leva e ADR spa, che dà il nome al 14° Trofeo ADR.
