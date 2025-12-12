A Varese torna “Next Move”. Il podcast che racconta chi osa mettersi in gioco riparte da Librizzi

Dopo il successo della prima stagione, che ha superato i tre milioni di visualizzazioni, torna “Next Move”, il podcast ideato da due giovani varesini, Davide Giacobbo e Federico Beraldo. Un progetto nato quasi per gioco, con microfoni traballanti e una location improvvisata, ma capace di trasformarsi in una realtà professionale capace di valorizzare storie, persone e talenti del territorio.

Un’idea semplice diventata realtà

Era il 14 febbraio quando Davide e Federico, amici e appassionati di podcast, decidono di dare forma a un’idea che coltivavano da tempo: raccontare storie di persone che hanno scelto di mettersi in gioco. Storie che ispirano, che mostrano il dietro le quinte del successo, che mettono al centro il lato umano dei percorsi professionali.

«Abbiamo voluto partire da Varese – spiegano – perché è la nostra città, quella che ci ha cresciuti e che vogliamo raccontare attraverso le voci di chi qui ha costruito qualcosa di significativo».

Un team giovane e competente

Fondamentale per la nascita di Next Move è stato il contributo di Arianna Copa, esperta di comunicazione che ha curato tutta la parte tecnica: registrazione, montaggio e gestione dei contenuti. Una base solida che ha permesso al podcast di partire subito con un’identità chiara e professionale.

Con la crescita del progetto, il team si è allargato: oggi ne fanno parte anche Alessandra Visini, graphic designer, e Martino Brunazzo, marketing e media coordinator. Un gruppo giovane, affiatato e determinato a offrire sempre più qualità.

La prima stagione e gli ospiti

La prima stagione ha contato 12 episodi e ha ospitato figure di grande rilievo del panorama locale. Persone che hanno saputo condividere il proprio percorso con sincerità e generosità, contribuendo alla crescita del progetto e alla fidelizzazione del pubblico.

Dal 4 dicembre con nuove voci

La seconda stagione è partita giovedì 4 dicembre con un ospite d’eccezione: Matteo Librizzi, grande amico del team e punto di riferimento per Varese. Seguiranno interviste ad altri nomi di rilievo, tra cui:

Attilio Fontana, Andrea Ravo Mattoni, Antonio Bulgheroni, Valerio Fazio, Giacomo Brusa, Tiziano Giacobbo, Riccardo Villa, Luigi Manco.

Ogni puntata seguirà il format collaudato che alterna approfondimento, ritmo e autenticità. Al centro ci sono le persone, non solo i risultati.

“Qual è la tua prossima mossa?”

È questa la domanda che chiude ogni episodio e che dà il nome al progetto. Una domanda semplice, ma capace di racchiudere un’intera visione della vita: guardare avanti, non fermarsi, definire il prossimo obiettivo.

Next Move non è solo un podcast, è uno spazio di racconto e ispirazione. E la seconda stagione promette di essere ancora più ricca, coinvolgente e professionale.