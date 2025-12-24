Alla Casa di Comunità di Sesto Calende è attivo il punto prelievi

Si rafforza l’offerta dei servizi sanitari sul territorio con l’attivazione del nuovo Punto Prelievi nella Casa di Comunità di Sesto Calende, in Largo C. Dell’Acqua. Il servizio, promosso da ASST Sette Laghi, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di potenziamento della sanità di prossimità, con l’obiettivo di rendere le prestazioni più accessibili ai cittadini.

Un servizio senza prenotazione

Il Punto Prelievi è attivo con accesso diretto, senza necessità di prenotazione, nelle mattine di martedì e giovedì. L’orario di accettazione è dalle 8.00 alle 9.15, mentre i prelievi vengono effettuati dalle 8.05 alle 10.00. Il servizio è rivolto a utenti a partire dai 12 anni di età.

Ritiro dei referti

I referti possono essere consultati online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico oppure ritirati di persona al CUP. In questo caso, gli orari sono dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 15.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Le aperture durante le festività

In occasione delle festività natalizie, il Punto Prelievi seguirà un calendario specifico. Il servizio resterà chiuso giovedì 25 dicembre 2025, giovedì 1° gennaio e martedì 6 gennaio 2026. Sarà invece regolarmente attivo martedì 30 dicembre e giovedì 8 gennaio. Dalla settimana successiva, l’attività riprenderà con il consueto calendario del martedì e del giovedì, salvo eventuali sospensioni che verranno comunicate.

Un progetto di sanità di prossimità

«L’attivazione del nuovo Punto Prelievi – afferma con soddisfazione la dottoressa Laura Cangelosi, direttore del Distretto – si inserisce nel piano di progressivo potenziamento dei servizi sanitari territoriali, con l’obiettivo di garantire ai cittadini una maggiore prossimità e accessibilità alle prestazioni sanitarie».

L’apertura del servizio era stata anticipata durante l’incontro pubblico svoltosi a Sesto Calende il 9 ottobre e successivamente presentata ai cittadini nel corso delle tappe dell’iniziativa “La Casa di Comunità di Sesto Calende in Tour – gli operatori incontrano i cittadini”. Un percorso condiviso che, come sottolinea ASST Sette Laghi, è frutto di un lavoro corale e continuativo di tutti i professionisti coinvolti, orientato a costruire risposte sempre più vicine ai bisogni della popolazione.