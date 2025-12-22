Amca Elevatori, brutto stop nel primo scontro al vertice

Il primo scontro al vertice del campionato di Serie B di basket in carrozzina è fatale all’Amca Elevatori Varese. Davanti al pubblico amico del PalaCusInsubria la squadra di Bottini cade al cospetto della Nordest Castelvecchio Gradisca al termine di un match che ha i contorni dell’occasione sprecata (49-53).

L’HSV non è infatti riuscita a difendere un discreto margine accumulato dopo mezz’ora (+8, 42-34) che sarebbe potuto essere anche più ampio. Gli ospiti hanno recuperato subito il divario a inizio quarto periodo e da lì Varese non è stata in grado di piazzare ulteriori break, neppure minimi. E così dopo le situazioni di parità a 45 e a 48, sono stati i goriziani a trovare i punti decisivi grazie soprattutto a Saracino, grande protagonista del match.

L’attacco è l’aspetto meno brillante della domenica biancorossa: tanti gli errori – anche degli ospiti – pure in situazioni relativamente facili, da sotto canestro o dalla linea dei liberi. Geninazzi (foto in alto di Max Longo) e Karaman, 16 e 10 punti, sono stati i soli ad andare in doppia cifra mentre sul fronte opposto il già citato Saracino ha segnato 23 punti. Il KO interno non pregiudica ovviamente le possibilità future dell’Amca Elevatori (e per lo meno la differenza canestri è assai limitata) ma è chiaro che ora Varese dovrà giocare di rincorsa.

Amca Elevatori HS Varese – Nordest Castelvecchio Gradisca 49-53

(16-18, 35-29, 42-34)

Varese: Pedron 4, Roncari 4, Karaman 10, Silva 8, Geninazzi 16, Molteni 6, Nava 1, Sala, Fiorentini, Paonessa. All. Bottini.

Gradisca: Ambrosetti 12, Cappellazzo 2, Romeo, Tomasing 6, Kuzud, Dal Ben 6, Dalla Mea, Saracino 23, Arh, Esamani, Marotta 4. All. Favone.

Arbitri: Volpe e Petruzzelli.

RISULTATI (5a giornata)

I Delfini 2001 Vicenza – Millennium Padova n.d. (20-0 tavolino); Uicep Torino – Nordest Castelvecchio Gradisca 28-56; Alitrans Verona – Albatros Trento 78-27; Amca Elevatori Varese – Nordest Castelvecchio Gradisca 49-53. Riposa CUS Padova.

CLASSIFICA Gradisca punti 10; Varese 8; M. Padova 6; Torino 4; CUS Padova e Verona 2; Trento e Vicenza 0.

Gradisca una partita in più; Vicenza, CUS Padova e M. Padova due partite in meno; Trento una partita in meno.