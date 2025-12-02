Anziano investito in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio

Pedone investito nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 dicembre, in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, dove alle 18:43 i soccorsi sono stati allertati per un uomo di 79 anni coinvolto nell’incidente stradale.

(foto d’archivio)

La chiamata alla centrale Soreu Laghi ha fatto convergere sul posto i mezzi sanitari, usciti in codice rosso, e la Polizia locale di Busto Arsizio, impegnata nei primi rilievi e nella gestione della circolazione.

L’anziano è stato poi trasportato dalla Croce Rossa di Busto Arsizio al pronto soccorso in codice giallo, senza risultare dunque in situazione di criticità.