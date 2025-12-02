Anziano investito in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio
Intervenuti in codice rosso, i soccorsi hanno trasportato poi in codice giallo il 79enne rimasto coinvolto su una delle arterie principali della città, dove si trova anche il tribunale
Pedone investito nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 dicembre, in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, dove alle 18:43 i soccorsi sono stati allertati per un uomo di 79 anni coinvolto nell’incidente stradale.
(foto d’archivio)
La chiamata alla centrale Soreu Laghi ha fatto convergere sul posto i mezzi sanitari, usciti in codice rosso, e la Polizia locale di Busto Arsizio, impegnata nei primi rilievi e nella gestione della circolazione.
L’anziano è stato poi trasportato dalla Croce Rossa di Busto Arsizio al pronto soccorso in codice giallo, senza risultare dunque in situazione di criticità.
