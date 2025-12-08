Arolo laboratorio del Beach Sprint: in acqua 31 atleti lombardi

Un’intera giornata dedicata a scoprire e testare il Beach Sprint, la disciplina costiera del canottaggio che sta conquistando sempre più spazio nei programmi federali. È accaduto ad Arolo, dove il Comitato FIC Lombardia ha organizzato un raduno tecnico rivolto alle categorie Under 19 e Under 23: trentuno atleti si sono ritrovati sulle rive del Lago Maggiore per un’intensa sessione di allenamento, divisa tra esercitazioni a terra e prove in acqua.

Il raduno ha rappresentato un primo vero passo verso l’inserimento stabile del Beach Sprint nelle attività regionali. «Per i ragazzi è stata una buona giornata e, soprattutto, una bella esperienza – ha spiegato Alberto Tabacco, responsabile della Commissione Tecnica Regionale –. Per molti era il primo vero approccio al Beach Sprint. Erano in 31 e mi è sembrato che tutti fossero molto contenti del lavoro svolto».

La mattinata si è svolta a terra, con un esercizio combinato che ha unito corsa (50 metri), uso del remoergometro (500 metri) e nuovo sprint fino al traguardo. Nel pomeriggio gli atleti sono passati all’acqua, affrontando un percorso breve con boa in modalità “time trial”, pensato per far emergere le capacità individuali in vista della costruzione della squadra regionale per il 2026.

A guidare la giornata, oltre a Tabacco, c’erano Marco Fattoretto della Canottieri Arolo, referente per il settore coastal, e Luca Frigo della Canottieri Cerro Sport. «La Canottieri Arolo si è dimostrata disponibilissima in tutto e per tutto – ha aggiunto Tabacco – e bravi anche i due tecnici che hanno organizzato la giornata, Luca Frigo e Marco Fattoretto».

L’esperienza ha avuto anche una finalità formativa, con la proiezione di filmati esplicativi per aiutare i ragazzi a comprendere le dinamiche del Beach Sprint, che prevede anche fasi specifiche di imbarco e sbarco. Prove che, per via della bassa temperatura dell’acqua, non sono state affrontate in questa occasione, ma che saranno inserite nel prossimo appuntamento primaverile.

L’interesse suscitato dall’iniziativa sembra aver aperto la strada a ulteriori sviluppi. «Per il Comitato Lombardia è stata un’esperienza nuova che vogliamo portare avanti – ha sottolineato Tabacco –. L’obiettivo è arrivare, quasi sicuramente, a organizzare qualche gara. Le condizioni dei nostri laghi permettono di provare e allenarsi, anche se il tema delle spiagge non è semplice, ma la Canottieri Arolo si presta molto bene a questo tipo di attività».