Artigiano in Fiera chiude la 30ª edizione con un milione di visitatori e guarda già al 2026

Con un milione di visitatori confermati, Artigiano in Fiera chiude oggi la sua 30ª edizione, celebrando un traguardo che consolida la manifestazione come il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese. Svoltasi nei padiglioni di Fieramilano Rho, la fiera ha riunito 2.800 espositori, di cui 604 nuove imprese, provenienti da 90 Paesi e da tutte le regioni italiane. Un successo che conferma la sua mission: promuovere il valore dell’artigiano e “mettere al centro la persona”, tema scelto per l’edizione 2025.

L’ampliamento dei padiglioni, saliti a nove, ha permesso di accogliere un flusso imponente di visitatori—oltre 15.000 addetti impegnati negli stand—ottimizzando la percorribilità degli spazi e migliorando l’esperienza complessiva di visita. «L’accoglienza è stata un punto centrale» ha sottolineato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. e fondatore della manifestazione. «L’aggiunta di un padiglione ha reso gli spazi più larghi e ordinati, molto apprezzati dal pubblico».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto da Intiglietta agli artigiani e alle istituzioni italiane e internazionali, oltre che a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e al personale Fieramilano, per l’eccellente gestione dell’ordine e della sicurezza durante tutta la durata dell’evento.

Lo sguardo al futuro: doppio appuntamento nel 2026

Sulla scia del successo ottenuto, Artigiano in Fiera annuncia già le date della prossima edizione e conferma il doppio appuntamento per il 2026:

Anteprima d’Estate dal 29 maggio al 2 giugno , durante il weekend della Festa della Repubblica;

Edizione invernale dal 5 al 13 dicembre.

Entrambi gli eventi manterranno l’ingresso gratuito, con pass scaricabile su artigianoinfiera.it.

La piattaforma digitale: una fiera che vive tutto l’anno

Uno dei pilastri dell’evoluzione della manifestazione è la piattaforma digitale, che conta oggi 1,5 milioni di utenti iscritti. Con circa 3.000 imprese presenti online, di cui 360 con shop digitale, il portale offre un catalogo di 10.000 prodotti artigianali acquistabili in qualsiasi momento dell’anno. Uno strumento che consente agli artigiani di mantenere un contatto costante con il pubblico e ai visitatori di prolungare l’esperienza della fiera ben oltre i giorni dell’evento.

Con la stessa energia che l’ha accompagnata per trent’anni, Artigiano in Fiera saluta questa edizione e dà appuntamento al 2026, pronta a raccontare ancora una volta creatività, talento e tradizioni di ogni angolo del mondo.