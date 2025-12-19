ATS Insubria incontra le volontarie dello screening mammografico: un momento di ringraziamento e memoria

ATS Insubria ha organizzato un incontro speciale per incontrare le volontarie dello screening mammografico, persone che, con dedizione e spirito di servizio, supportano quotidianamente le attività dell’Agenzia, contribuendo alla cura e al benessere delle comunità locali. Un evento emozionante, pensato per ringraziare chi rappresenta una risorsa fondamentale per il sistema sanitario e la comunità.

Il ricordo di Renata Maggiolini

Un momento particolarmente toccante dell’incontro è stato il ricordo di Renata Maggiolini, presidente dell’Associazione Donne Operate al Seno (ANDOS) di Varese, recentemente scomparsa. Renata è stata una figura amata e stimata per il suo impegno nel sostenere le donne nel difficile percorso di lotta contro il tumore al seno. La sua dedizione e la sua sensibilità hanno lasciato un segno profondo, e il suo esempio di umanità e coraggio continua a ispirare chiunque sia coinvolto in questo cammino.

L’ATS Insubria ha consegnato una pergamena commemorativa a Michele Colombo, marito di Renata, che ha ritirato l’attestato insieme a Paola Molinari, vice presidente di ANDOS Varese. «Il suo esempio rimarrà una luce guida e testimonianza viva di speranza per tutte le generazioni future», ha dichiarato l’Agenzia in ricordo di Renata Maggiolini.

Premio a Nicoletta Caverzasi Ferloni

Durante l’incontro è stata premiata anche Nicoletta Caverzasi Ferloni, presidente di Varese per l’Oncologia, che ha ricevuto il pin con il simbolo “in”, realizzato da ATS Insubria per riconoscere l’impegno di coloro che collaborano costantemente con l’Agenzia e contribuiscono alla promozione della salute e del benessere. Il riconoscimento è stato consegnato come segno di gratitudine per il lavoro svolto nell’ambito della prevenzione e della promozione di sani stili di vita.

Il valore del volontariato e la collaborazione con il terzo settore

Il direttore generale di ATS Insubria, Salvatore Gioia, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai volontari e il valore sociale e umano del terzo settore. «Il contributo dei volontari è essenziale per fare la differenza nei percorsi di assistenza e accompagnamento delle persone», ha dichiarato Gioia, enfatizzando il ruolo fondamentale che queste figure rivestono nell’ambito della salute pubblica.

L’incontro: formazione, confronto e condivisione

L’incontro ha rappresentato anche un’opportunità di confronto e formazione. L’iniziativa è stata curata da ATS Insubria, con il contributo di esperti come Giuseppe Catanoso, direttore sanitario, Paolo Bulgheroni, direttore del dipartimento di igiene e prevenzione, Annalisa Donadini, direttore della medicina di comunità, e Paola Aiello, referente dei programmi di screening. Inoltre, ha partecipato anche Elena Tettamanzi, referente per la Prevenzione presso la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

L’incontro si è aperto con un momento di intrattenimento musicale, a cura di Debora Bellomo al flauto e Roberta Corrao alla voce, che hanno accompagnato i partecipanti in un’atmosfera di condivisione e riflessione.