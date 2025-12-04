Banda di ladri pronti a colpire, intercettati dalla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa

Operazione tempestiva della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, che nella giornata di ieri – mercoledì 3 dicembre – ha fermato un’auto sospetta riconducibile a una serie di furti in appartamento avvenuti nelle ultime settimane in Lombardia. Il veicolo è stato individuato mentre si muoveva con atteggiamento anomalo nella zona di Ponte Tresa, dettaglio che ha insospettito gli agenti impegnati nei controlli sul territorio.

Dopo gli accertamenti preliminari, la pattuglia ha bloccato il mezzo e ha proceduto alla perquisizione. A bordo sono stati trovati tre cittadini stranieri, tutti già pregiudicati e recentemente segnalati per furti in appartamento. L’intervento si è concluso con l’identificazione dei soggetti e l’avvio del procedimento presso le sedi competenti, come previsto dalla normativa vigente.

La Polizia Locale fa sapere che, in vista dell’imminente periodo natalizio – tradizionalmente più esposto ai reati predatori – verranno intensificati i controlli in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori.