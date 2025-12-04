Banda di ladri pronti a colpire, intercettati dalla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa
Il veicolo è stato individuato mentre si muoveva con atteggiamento anomalo nella zona di Ponte Tresa, dettaglio che ha insospettito gli agenti impegnati nei controlli sul territorio
Operazione tempestiva della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, che nella giornata di ieri – mercoledì 3 dicembre – ha fermato un’auto sospetta riconducibile a una serie di furti in appartamento avvenuti nelle ultime settimane in Lombardia. Il veicolo è stato individuato mentre si muoveva con atteggiamento anomalo nella zona di Ponte Tresa, dettaglio che ha insospettito gli agenti impegnati nei controlli sul territorio.
Dopo gli accertamenti preliminari, la pattuglia ha bloccato il mezzo e ha proceduto alla perquisizione. A bordo sono stati trovati tre cittadini stranieri, tutti già pregiudicati e recentemente segnalati per furti in appartamento. L’intervento si è concluso con l’identificazione dei soggetti e l’avvio del procedimento presso le sedi competenti, come previsto dalla normativa vigente.
La Polizia Locale fa sapere che, in vista dell’imminente periodo natalizio – tradizionalmente più esposto ai reati predatori – verranno intensificati i controlli in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.