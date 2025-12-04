Varese News

Varese Laghi

Banda di ladri pronti a colpire, intercettati dalla Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa

Il veicolo è stato individuato mentre si muoveva con atteggiamento anomalo nella zona di Ponte Tresa, dettaglio che ha insospettito gli agenti impegnati nei controlli sul territorio

polizia locale lavena ponte tresa

Operazione tempestiva della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, che nella giornata di ieri – mercoledì 3 dicembre – ha fermato un’auto sospetta riconducibile a una serie di furti in appartamento avvenuti nelle ultime settimane in Lombardia. Il veicolo è stato individuato mentre si muoveva con atteggiamento anomalo nella zona di Ponte Tresa, dettaglio che ha insospettito gli agenti impegnati nei controlli sul territorio.

Dopo gli accertamenti preliminari, la pattuglia ha bloccato il mezzo e ha proceduto alla perquisizione. A bordo sono stati trovati tre cittadini stranieri, tutti già pregiudicati e recentemente segnalati per furti in appartamento. L’intervento si è concluso con l’identificazione dei soggetti e l’avvio del procedimento presso le sedi competenti, come previsto dalla normativa vigente.

La Polizia Locale fa sapere che, in vista dell’imminente periodo natalizio – tradizionalmente più esposto ai reati predatori – verranno intensificati i controlli in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.