Burattini alla Scala: l’opera di Nadia Milani conquista grandi e piccoli al tempio del teatro di Milano

Nadia Milani, classe 1982, originaria di Varese, ha realizzato uno dei sogni più ambiziosi per chi fa teatro: vedere una sua opera rappresentata sul palco del Teatro alla Scala di Milano. Lo fa con “Falstaff, burattini e burle”, spettacolo per l’infanzia nato all’interno del progetto Opera Kids 2024-2026, pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’opera lirica .

Milani, regista e drammaturga, firma un adattamento originale che reinterpreta il celebre “Falstaff” di Verdi in chiave giocosa e visivamente coinvolgente, ma senza perdere la profondità del testo.

Burattini, maschere e poesia: un Verdi per bambini

Nello spettacolo – presentato come Grandi Opere per Piccoli – Milani trasforma Falstaff in un vecchio burattinaio alle prese con marionette e burattini che si ribellano al suo egoismo. Un mondo poetico, fatto di maschere, teatro di figura e musica lirica, dove le bambine e i bambini vengono coinvolti direttamente nelle scene e nei cori.

La regista non rinuncia alla complessità dell’opera: «Falstaff è un’opera immensa – scrive – ma i bambini possono capirla attraverso il gioco e la burla. Il teatro per l’infanzia è anche educazione al pensiero critico».

Una regista cresciuta tra Varese e Milano

Nadia Milani si è formata al Teatro del Buratto di Milano, ma il suo percorso affonda le radici a Varese, dove è cresciuta con la famiglia – i genitori Vilma e Alessandro, i fratelli Sonia, Sara e Matteo – molto conosciuta in città. Dopo anni di lavoro nel teatro per ragazzi come libera professionista, oggi vede riconosciuto il suo talento proprio sul palco simbolo della cultura italiana.

“Falstaff, burattini e burle”: la magia del teatro per crescere

Lo spettacolo si distingue per l’originalità visiva e la capacità di affrontare temi complessi in modo leggero. Le scene evocano la commedia dell’arte, i personaggi hanno le maschere tipiche del teatro dei burattini e le donne protagoniste – Alice, Meg, Mrs Quickly – non sono figure secondarie, ma motore dell’azione e simbolo di consapevolezza.

Una vera opera buffa per bambini, fedele allo spirito di Verdi e Shakespeare, pensata per coinvolgere attivamente il pubblico, dai piccoli spettatori agli adulti che li accompagnano.