Camion si ribalta, bloccata a Cardano la superstrada dall’aeroporto di Milano Malpensa
Si segnalano anche code sulla viabilità ordinaria in direzione Somma Lombardo e sul Sempione
Un tir si è ribaltato oggi, martedì 23 dicembre, lungo la superstrada 336, nel tratto compreso tra Malpensa Est e l’uscita nel territorio di Casorate Sempione, verso l’autostrada A8. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.03, all’altezza dell’area di servizio Malpensa Est in direzione Milano.
Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni, in un orario già critico per gli spostamenti delle festività natalizie.
Si segnalano code anche sulla via Giusti verso Somma Lombardo e sul Sempione.
Soccorsi immediati, nessun ferito grave
Secondo quanto riportato dal bollettino di AREU (Soreu Laghi), un uomo di 50 anni è stato coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti: una ambulanza base (Croce Rossa Busto), un mezzo di soccorso avanzato (MSA1), i vigili del fuoco di Varese, e una pattuglia della Polizia Stradale di Varese. L’intervento sanitario si è concluso sul posto, senza necessità di trasporto in ospedale.
Viabilità in tilt, mezzi al lavoro per il recupero
Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante hanno richiesto tempo e attenzione. Il tir, secondo le prime informazioni, si è rovesciato su un lato, ostruendo almeno una corsia. I vigili del fuoco hanno provveduto a verificare l’assenza di perdite e a mettere in sicurezza l’area.
Nel frattempo, la viabilità ha subito forti disagi, con deviamenti e rallentamenti sulla SS336, arteria cruciale per i collegamenti con l’aeroporto e le autostrade.
Si raccomanda prudenza alla guida e si consiglia di evitare il tratto interessato fino al completo ripristino della viabilità.
