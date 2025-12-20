Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio sul ghiaccio: Lara Gutmann regina per la quarta volta. Terza la varesina Negrello

All’IceLab di Bergamo si è chiusa la seconda delle quattro tappe dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di pattinaggio di figura, con grande spettacolo nella competizione femminile, dove il titolo è andato – ancora una volta – a Lara Naki Gutmann. La pattinatrice delle Fiamme Oro ha confermato la leadership maturata dopo il programma corto, conquistando il suo quarto titolo nazionale consecutivo con un punteggio complessivo di 200.61.

Gutmann campionessa d’Italia, Joos argento

È stata una gara molto combattuta, con il podio ancora aperto fino all’ultimo elemento. Gutmann ha saputo gestire la pressione, portando a termine un programma libero solido che le ha garantito la vittoria, dopo i successi già ottenuti a Egna 2021, Torino 2022 e Brunico 2023.

Alle sue spalle, la torinese Sarina Joos (Iceclub Torino) ha chiuso al secondo posto con 189.81 punti, confermando l’ottima forma vista nella prima metà della competizione.

Ginevra Lavinia Negrello terza: grande rimonta della varesina

La vera sorpresa arriva dal bronzo conquistato da Ginevra Lavinia Negrello, atleta del team Varese Ghiaccio, che ha realizzato una notevole rimonta dal quinto posto del programma corto, ottenendo un punteggio finale di 166.77. Un risultato di prestigio per la giovane varesina, che ha preceduto di pochi decimi Anna Pezzetta (Fiamme Oro), quarta con 165.83. Quinta Marina Piredda (C.S. Aeronautica). (foto dal profilo IG di Ginevra Negrello)

I prossimi appuntamenti

La rassegna tricolore proseguirà con le altre due tappe previste per il 2026, in attesa di conoscere i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia nei grandi appuntamenti internazionali della stagione.

Per consultare il programma completo e tutti i risultati aggiornati: Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio di figura 2026.