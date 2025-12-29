Capodanno, il Comune di Varese pubblica l’ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio

Il Comune di Varese ha emanato l’ordinanza che vieta di far esplodere botti, petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo tra le ore 00.00 del 31 dicembre 2025 e le ore 24.00 del 1° gennaio 2026, in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, nelle immediate prossimità di abitazioni, ospedali e altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e animali, se ciò può provocare disturbo, danno o molestie a persone ed animali, con particolare riguardo alla detenzione di cani.

Torna dunque l’ordinanza sempre più diffusa per garantire la sicurezza e la salute di tutti, specialmente delle persone più fragili, e tutelare fauna selvatica ed animali domestici, spesso traumatizzati dai botti. Un provvedimento che ha l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, considerato il forte pericolo di incendi e danneggiamenti alla vegetazione che i fuochi d’artificio possono causare. L’ordinanza si inserisce inoltre nel rispetto delle misure per la riduzione dell’accumulo degli inquinanti atmosferici, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente. Inoltre, il provvedimento è volto a prevenire situazioni di pericolo al di fuori degli spazi espressamente dedicati allo scopo o senza autorizzazione. Vengono esclusi dall’ordinanza spettacoli pirotecnici eventualmente autorizzati dalla competente Autorità e nel rispetto delle prescrizioni adottate.

La violazione del divieto comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative che prevedono un importo fino a 500 euro e il sequestro del materiale pirotecnico.