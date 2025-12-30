Carri e gruppi mascherati cercasi per il Carnevale in Tour 2026
Da Travedona Monate a Sangiano il calendario completo degli eventi e i contatti per partecipare
Il Carnevale in Tour 2026 scalda i motori e apre ufficialmente le iscrizioni per carri allegorici e gruppi mascherati. La manifestazione coinvolge sette comuni del Varesotto, che hanno deciso di collaborare di nuovo per animare il territorio durante tutto il mese di febbraio. Le sfilate passeranno da: Travedona Monate, Besozzo, Cuvio, Cuveglio, Ispra, Laveno Mombello e Sangiano.
Le realtà interessate a partecipare possono decidere se aderire a una singola giornata oppure seguire l’intero circuito delle sei tappe previste. Grandi carri e piccoli gruppi spontanei hanno quindi l’opportunità di scegliere il percorso più adatto alle proprie disponibilità. Il coordinamento tra Pro Loco e amministrazioni comunali nasce per creare una rete festosa capace di spostare migliaia di persone lungo le sponde del Lago Maggiore e nelle valli interne.
Il calendario parte sabato 7 febbraio da Travedona Monate e prosegue domenica 8 febbraio a Besozzo. Il weekend successivo la festa tocca Cuvio e Cuveglio sabato 14, mentre domenica 15 fa tappa a Ispra. Le battute finali del tour sono affidate a Laveno Mombello sabato 21 febbraio e a Sangiano che chiude la rassegna domenica 22 febbraio. Per iscriversi è necessario contattare gli indirizzi email delle singole Pro Loco o dei referenti comunali indicati per ogni specifica località disponibili a questo link.
