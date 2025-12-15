Casi influenzali in crescita in Lombardia: superata la soglia media. Il picco a fine anno

L’incidenza in Italia delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella prima settimana di dicembre, è stata pari a 12,4 casi per 1.000 assistiti, in aumento rispetto alla valutazione precedente. ( foto creata con IA)

Il tasso più elevato si osserva, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 38 casi per 1.000 assistiti, mentre tra bambini e ragazzi ( 5 – 14 anni) è del 16,86 per mille, mentre è del 13,92 nella popolazione tra i 15 e i 24 anni, sovrapponibile al dato che riguarda i cittadini fino ai 44 anni che si attesta al 13,47 per mille. Meno diffusa è tra le fasce più anziane della popolazione: tra i 46 e i 64 anni l’incidenza è del 13,47 mentre tra gli over 65 è del 6,19.

Nella settimana 2025-49, sia nella comunità che nel flusso ospedaliero si registra per influenza un alto tasso di positività (25.3% e 28.8% rispettivamente).

La situazione in Lombardia

In Lombardia si è entrati nella soglia di “intensità media”: sono stati segnalati 14,44 casi ogni 1000 assistiti con i più piccoli che raggiungono il 39,5 per mille. Nella fascia 5 – 14 anni l’incidenza è del 18,71 quasi simile a quella dei giovani tra i 15 e i 24 casi ( 18,27). Nella popolazione adulta fino ai 44 anni si registrano 16 casi ogni mille che scendono a 11,37 tra i 45 e i 64 anni e al 7 per mille tra gli over 65.

La curva dei contagi nel paes3 è esattamente sovrapponibile a quella dello scorso anno che raggiunse l’apice alla fine del 2024.

Influenza virale, poco diffuso il SarSCoV2

Per quanto riguarda la comunità, tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per virus influenzali, per Rhinovirus e per Adenovirus.

Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per virus influenzali, Rhinovirus e virus Parainfluenzali.

Per SARS-CoV-2 e influenza, i tassi di positività più alti si osservano nella fascia di età 65+. Si ricorda che è in corso una campagna di vaccinazione contro COVID-19 così come per l’influenza per le categorie a maggior rischio, incluse tutte le persone sopra 60 anni di età. Più informazioni si possono trovare sul sito del Ministero della Salute