Casi influenzali in crescita in Lombardia: superata la soglia media. Il picco a fine anno
In Lombardia segnalati 14,44 casi ogni 1000 assistiti con i più piccoli (0 - 4 anni) che raggiungono il 39,5 per mille
L’incidenza in Italia delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella prima settimana di dicembre, è stata pari a 12,4 casi per 1.000 assistiti, in aumento rispetto alla valutazione precedente. ( foto creata con IA)
Il tasso più elevato si osserva, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 38 casi per 1.000 assistiti, mentre tra bambini e ragazzi ( 5 – 14 anni) è del 16,86 per mille, mentre è del 13,92 nella popolazione tra i 15 e i 24 anni, sovrapponibile al dato che riguarda i cittadini fino ai 44 anni che si attesta al 13,47 per mille. Meno diffusa è tra le fasce più anziane della popolazione: tra i 46 e i 64 anni l’incidenza è del 13,47 mentre tra gli over 65 è del 6,19.
Nella settimana 2025-49, sia nella comunità che nel flusso ospedaliero si registra per influenza un alto tasso di positività (25.3% e 28.8% rispettivamente).
La situazione in Lombardia
In Lombardia si è entrati nella soglia di “intensità media”: sono stati segnalati 14,44 casi ogni 1000 assistiti con i più piccoli che raggiungono il 39,5 per mille. Nella fascia 5 – 14 anni l’incidenza è del 18,71 quasi simile a quella dei giovani tra i 15 e i 24 casi ( 18,27). Nella popolazione adulta fino ai 44 anni si registrano 16 casi ogni mille che scendono a 11,37 tra i 45 e i 64 anni e al 7 per mille tra gli over 65.
La curva dei contagi nel paes3 è esattamente sovrapponibile a quella dello scorso anno che raggiunse l’apice alla fine del 2024.
Influenza virale, poco diffuso il SarSCoV2
Per quanto riguarda la comunità, tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati rispettivamente per virus influenzali, per Rhinovirus e per Adenovirus.
Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per virus influenzali, Rhinovirus e virus Parainfluenzali.
Per SARS-CoV-2 e influenza, i tassi di positività più alti si osservano nella fascia di età 65+. Si ricorda che è in corso una campagna di vaccinazione contro COVID-19 così come per l’influenza per le categorie a maggior rischio, incluse tutte le persone sopra 60 anni di età. Più informazioni si possono trovare sul sito del Ministero della Salute
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.