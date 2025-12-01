Castellanza accoglie 57 nuovi nati, nel kit di benvenuti anche una guida sull’uso degli smartphone

Si è svolta sabato scorso, nella Sala Consiliare di Palazzo Brambilla, la tradizionale cerimonia di benvenuto dedicata ai nuovi nati, promossa dall’amministrazione comunale grazie alla delega alla Gentilezza. L’iniziativa, che ha celebrato i 57 nuovi cittadini nati nel primo semestre del 2025 (35 bambine e 22 bambini), ha visto la partecipazione di numerose famiglie che hanno potuto conoscere i servizi e le agevolazioni disponibili sul territorio comunale per i più piccoli.

Il progetto “Benvenuto ai nuovi nati” rappresenta un momento fondamentale di accoglienza e integrazione nella comunità castellanzese e, nel tempo, è diventato un’occasione preziosa per i neogenitori di conoscersi, scambiarsi esperienze e sentirsi parte attiva della comunità cittadina.

«Teniamo molto a questa cerimonia che, pur nella sua semplicità, è costruita con il contributo di tutti – ha sottolineato il sindaco Cristina Borroni durante l’incontro –. Dare accoglienza ai nuovi cittadini è fondamentale. L’augurio è che vivano il Comune come la loro casa, sia i bambini sia i genitori. Questa è la casa del Comune, la vostra casa».

Durante la cerimonia è stato consegnato alle famiglie un pacchetto dono articolato e pensato per offrire supporto concreto. All’interno del kit i genitori hanno trovato cartoncini di benvenuto disegnati a mano da una volontaria, una descrizione dettagliata dei servizi presenti a Castellanza per la fascia d’età 0-3 anni, con informazioni su scuole materne, micronidi, nidi e sezioni primavera. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle agevolazioni economiche disponibili nel 2025, tra cui l’assegno di maternità e l’assegno unico universale, oltre ai vari bonus accessibili alle famiglie con bambini piccoli.

Nel pacchetto è stato inserito anche un opuscolo educativo dedicato al tema dei bambini e dell’utilizzo degli smartphone. Il materiale nasce dalla segnalazione delle insegnanti dei nidi comunali, che hanno evidenziato come l’uso eccessivo di dispositivi digitali stia creando difficoltà e problematiche anche nella fascia d’età 0-3 anni. L’obiettivo è sensibilizzare i genitori sull’importanza di un utilizzo consapevole e limitato della tecnologia con i bambini piccoli.

Infine, è stata consegnata a tutti i partecipanti una tessera sconto con validità triennale presso due farmacie del territorio comunale. Le famiglie potranno usufruire di uno sconto del 10% su parafarmaci, integratori alimentari per bambini, dispositivi medici pediatrici ed elettromedicali: un aiuto concreto per affrontare le spese legate alla crescita dei più piccoli.

Al termine della cerimonia, le famiglie hanno potuto scegliere un manufatto realizzato all’uncinetto dalle volontarie del Knit Café: piccoli “amigurumi”, giocattoli lavorati secondo l’arte e la tradizione giapponese, che rappresentano il calore e l’attenzione artigianale della comunità verso i nuovi arrivati. Un dono sempre molto apprezzato, sia dai bambini sia dai genitori.

Fabio Morandi, presidente della Fondazione Cantoni, accompagnato da un’insegnante, ha portato il proprio saluto, sottolineando come a Castellanza sia presente un’offerta particolarmente ricca di servizi per l’infanzia. Presente alla cerimonia anche Roberta Cavalleri, consigliera comunale con delega alla Gentilezza, che ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento alle famiglie: «Voglio condividere con voi le parole che una mia cara collega mi disse quando nacque il mio primo figlio, quasi 29 anni fa: “Buona vita, ora sai cosa fare per i prossimi 20 anni, almeno”. Quindi auguro buona vita ai vostri bimbi e alle vostre famiglie. Ce la si può fare», ha concluso la consigliera.