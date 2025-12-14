Castellanzese sconfitta in rimonta, il Milan Futuro vince 3-1

La Castellanzese cade nella gara di Solbiate Arno contro il Milan Futuro che si è imposto in rimonta per 3-1. I neroverdi iniziano la sfida con il piede giusto e dopo appena sei giri di lancette si portano in vantaggio grazie al sigillo di Guerrisi. La reazione dei giovani rossoneri non si fa attendere, perché al 12’ Branca ristabilisce la parità. L’attaccante ex Cittadella per poco non riesce a trovare il gol del sorpasso nel finale della prima frazione, grazie ad un intervento importante di Dominioni. Il 2-1 dei padroni di casa arriva al ventesimo della ripresa e porta la firma di Ossola. Il gol del definitivo 3-1, siglato da Borsani, arriva all’ultimo minuto di recupero. Con questa sconfitta i neroverdi rimangono fermi a 21 punti (+4 sui playout), agganciati dal Breno, vittorioso con la Varesina. La squadra di Massimo Oddo sale a 27 e si conferma al quinto posto, accorciando su tutte le squadre che la precedono

Fischio d’inizio

Il Milan Futuro inizia con un 4-2-3-1 con Torriani tra i pali, davanti a lui il quartetto composto da Cappelletti, Zukic, Dutu e Karaca. In mediana Sala e Eletu, sulla trequarti Branca, Domnitei e Ibrahimovic, mentre l’unica punta è Asanji. I neroverdi rispondono con il 4-3-1-2 con Dominioni in porta, in difesa ci sono Rusconi, Gritti, Tordini e Micheri. In mezzo al campo spazio a Boccadamo, Lacchini e Castelletto, mentre sulla trequarti c’è Vernocchi a supporto di Guerrisi e Merkaj. Il direttore di gara è Luigi Scicolone di San Donà di Piave, mentre gli assistenti sono Matteo Domenico Varacalli di Locri e Simone Forina di Roma 1.

Primo tempo

Avvio di gara importante per i neroverdi, che impongono subito il proprio ritmo e passano in vantaggio dopo appena sei minuti. Boccadamo illumina il gioco con una giocata di grande qualità a centrocampo, individuando il corridoio giusto per Guerrisi: l’esterno affonda sulla fascia, entra in area, resiste alla pressione di Zukic e dalla linea di fondo campo scarica in rete per l’1-0. La reazione del Milan Futuro è immediata e al 12’ arriva il pareggio con una conclusione dalla distanza di Branca: Dominioni riesce solo a sfiorare il pallone, che colpisce il palo interno prima di insaccarsi. I neroverdi cercano il nuovo vantaggio con Castelletto, ma il suo tentativo viene ribattuto dalla difesa rossonera. Nel finale di tempo è ancora Branca a sfiorare il gol del sorpasso per il Milan Futuro con un potente tiro dal limite, leggermente decentrato sulla sinistra, sul quale Dominioni si supera con un grande intervento, deviando il pallone e togliendolo dall’incrocio dei pali. Il primo tempo si chiude, senza recupero, sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un botta e risposta: Castelletto, servito al termine di un rapido scambio tra Gritti e Rusconi, calcia dall’altezza del dischetto ma non trova lo specchio della porta; sul fronte opposto è Dutu, di testa, a mandare il pallone alto sopra la traversa. Al 20’ arriva la svolta del match in favore dei rossoneri: il neoentrato Ossola è il più rapido a risolvere una mischia nata da un’azione sviluppata sulla destra, trovando la conclusione vincente che non lascia scampo all’incolpevole Dominioni. I ragazzi di Mister Del Prato non si arrendono e continuano a pressare, spingendosi con insistenza in fase offensiva, senza però riuscire a costruire vere occasioni da gol. Nel minuto finale di recupero il Milan Futuro mette il sigillo definitivo sulla partita con il tiro a giro di Borsani dall’interno dell’area di rigore, che si spegne vicino al palo più lontano della porta difesa da Dominioni. Al termine dei 5’ di recupero l’arbitro fischia tre volte e sancisce la vittoria del Milan Futuro.

TABELLINO

MILAN FUTURO – CASTELLANZESE 3–1 (1-1)

RETI: 6’ pt Guerrisi (C), 12’ pt Branca (MF), 20’ st Ossola (MF), 50’ st Borsani (MF)

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca (15’ st Perera); Sala, Eletu (43’ st Hodzic); Branca (15’ st Ossola), Domnitei, Ibrahimovic (15’ st Borsani); Asanji (32’ st Magrassi). A disposizione: Bouyer, Minotti, Colombo, Seedorf. Allenatore: Massimo Oddo

CASTELLANZESE (4-3-1-2): Dominioni; Rusconi, Gritti (34’ st Airaghi), Tordini, Micheri; Boccadamo, Lacchini, Castelletto; Vernocchi (43’ st Giuliani); Guerrisi (34’ st Chessa), Merkaj (21’ st Colombo). A disposizione: Poli, Rausa, Foglio, Oldani, Cirigliano. Allenatore: Ivan Del Prato

ARBITRO: Luigi Scicolone di San Donà di Piave; assistenti Matteo Domenico Varacalli di Locri e Simone Forina di Roma 1

AMMONITI: 42’ pt Branca (MF), 24’ st Eletu (MF)

RECUPERO: 0’ + 5’

RISULTATI 15° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

BRENO – VARESINA 2-0, Caldiero – Vogherese 2-2, Casatese – Scanzorosciate 1-1, Caratese – Brusaporto 1-1, MILAN FUTURO – CASTELLANZESE 3-1, Oltrepò – Villa Valle 1-2, Real Calepina – Sondrio 1-1, Virtus CGB – Pavia 1-1, Chievo – Leon 0-2.

CLASSIFICA

Caratese 34, Brusaporto 31, Casatese e Chievo 29, Milan Futuro 27, Villa Valle 26, Virtus CGB 24, Leon 23, CASTELLANZESE e Breno 21, Caldiero 20, Oltrepò (-1) 19, Scanzorosciate 17, Real Calepina 14, VARESINA 13, Vogherese e Pavia 12, Sondrio 10.