Celebrazioni natalizie 2025-2026: il calendario della Comunità Pastorale di Luino

La Comunità Pastorale Madonna del Carmine di Luino presenta il calendario delle celebrazioni natalizie 2025-2026, un percorso spirituale che unisce liturgia, tradizione e partecipazione comunitaria, coinvolgendo adulti, famiglie e bambini delle diverse parrocchie.

Il cammino prende avvio mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale. Al mattino non sono previste messe, mentre nel tardo pomeriggio la comunità è invitata a “portare la luce nelle nostre strade”: alle 17.30 il ritrovo al Porto Vecchio di Luino darà inizio a una suggestiva processione con lanterne accese verso la chiesa prepositurale. Alle 18.00, in chiesa prepositurale, sarà celebrata la messa con i bambini dell’iniziazione cristiana e le loro famiglie, animata dai canti del coretto. La serata proseguirà sul piazzale con un momento di festa e di scambio di auguri. Nella notte si celebrerà la Messa di Natale alle 22.00 nelle chiese di Creva, Motte e Voldomino, mentre a mezzanotte la celebrazione sarà in chiesa prepositurale. Ogni messa sarà preceduta da una veglia di preghiera.

Giovedì 25 dicembre, solennità del Natale del Signore, le celebrazioni seguiranno l’orario domenicale, con la messa delle 9.00 a Colmegna. Il giorno successivo, venerdì 26 dicembre, memoria di Santo Stefano, sono previste celebrazioni al mattino e nel pomeriggio nelle diverse parrocchie: a Biviglione, Motte, Creva, in prepositurale e al Carmine.

Mercoledì 31 dicembre non si celebrano messe al mattino. Nel pomeriggio, in chiesa prepositurale, è proposta l’adorazione eucaristica seguita dalla Santa Messa delle 18.00 per tutta la comunità, con il tradizionale canto del “Te Deum” di ringraziamento per l’anno che si conclude.

Le celebrazioni riprendono giovedì 1 gennaio 2026, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, secondo l’orario domenicale. Lunedì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, alle 18.00 sarà celebrata la messa vigiliare in chiesa prepositurale, mentre martedì 6 gennaio, Epifania del Signore, le celebrazioni seguiranno nuovamente l’orario festivo.

Il percorso liturgico si concluderà domenica 11 gennaio con la festa del Battesimo di Gesù. In ogni parrocchia saranno invitati in modo particolare tutti i bambini battezzati nel 2025, per affidare a Dio il loro cammino di vita e di fede, insieme alle famiglie e all’intera comunità.