Varese News

Gallarate/Malpensa

Ciclista soccorso in zona impervia a Vergiate

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito nel pomeriggio del 27 dicembre mentre percorreva in bicicletta un sentiero boschivo in via Cascina Torretta, nella frazione di Cuirone

ciclista soccorso a vergiate

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito questo pomeriggio, 27 dicembre, mentre percorreva in bicicletta un sentiero boschivo in via Cascina Torretta, nella frazione di Cuirone a Vergiate.
L’allarme è scattato alle 15.45, quando la centrale operativa dell’Areu dei Laghi ha attivato i soccorsi per una caduta in zona impervia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Varese, il personale del soccorso alpino e un’ambulanza.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse a causa della posizione difficilmente accessibile in cui si trovava il ciclista. I vigili del fuoco, in collaborazione con gli operatori del soccorso alpino e il personale sanitario, hanno raggiunto l’uomo intorno alle 16.20 e hanno lavorato per trasportarlo in una zona più accessibile, dove l’ambulanza potesse intervenire.

Una volta messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note, ma è stato trasportato in codice giallo, cioè in condizione serie ma non in immediato pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Gallarate per i rilievi del caso.

ciclista soccorso a vergiate

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.