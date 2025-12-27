Ciclista soccorso in zona impervia a Vergiate
Un uomo di 62 anni è rimasto ferito nel pomeriggio del 27 dicembre mentre percorreva in bicicletta un sentiero boschivo in via Cascina Torretta, nella frazione di Cuirone
Un uomo di 62 anni è rimasto ferito questo pomeriggio, 27 dicembre, mentre percorreva in bicicletta un sentiero boschivo in via Cascina Torretta, nella frazione di Cuirone a Vergiate.
L’allarme è scattato alle 15.45, quando la centrale operativa dell’Areu dei Laghi ha attivato i soccorsi per una caduta in zona impervia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Varese, il personale del soccorso alpino e un’ambulanza.
Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse a causa della posizione difficilmente accessibile in cui si trovava il ciclista. I vigili del fuoco, in collaborazione con gli operatori del soccorso alpino e il personale sanitario, hanno raggiunto l’uomo intorno alle 16.20 e hanno lavorato per trasportarlo in una zona più accessibile, dove l’ambulanza potesse intervenire.
Una volta messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note, ma è stato trasportato in codice giallo, cioè in condizione serie ma non in immediato pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Gallarate per i rilievi del caso.
