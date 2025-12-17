Consiglio regionale: l’attività del 2025 in cifre e numeri

In Consiglio regionale nell’anno 2025 sono 25 le leggi approvate, 12 le proposte di atto amministrativo e 11 le Risoluzioni, 29 le proposte di nomina affrontate, nel corso di 40 sedute (comprese quelle della sessione di bilancio): da segnalare il significativo lavoro di indirizzo politico, con 67 mozioni approvate dall’Aula insieme a 242 ordini del giorno (non sono conteggiati quelli della sessione di bilancio).

Intensa anche l’attività delle Commissioni consiliari, 9 permanenti e 5 speciali, a cui si aggiunge quella di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro, che quest’anno si sono riunite 253 volte approvando 161 provvedimenti: da sottolineare il numero elevato di audizioni, 264, che hanno coinvolto oltre 940 soggetti.

Sono alcuni numeri e dati annunciati oggi dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in occasione del tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi con la stampa parlamentare regionale a Palazzo Pirelli, durante il quale è intervenuto anche il Vice Presidente Giacomo Cosentino che ha ricordato come, attraverso il bando dedicato ai “progetti editoriali”, il Consiglio regionale sostiene ogni anno l’informazione locale consapevole dell’imprescindibile servizio che svolge quotidianamente.

“Questi numeri -evidenzia Romani- sottolineano la nostra grande capacità di ascolto e di tenere aperto un canale di dialogo costante con Sindaci, amministratori locali, associazioni, rappresentanti delle categorie professionali e singoli cittadini per fare “rete” con i territori, confrontarsi e condividere idee e soluzioni. Ascolto e confronto sono le parole guida che hanno orientato l’azione della nostra istituzione, come dimostra anche il numero dei patrocini concessi dall’Ufficio di Presidenza, un segnale di grande attenzione e di supporto alle realtà associative e agli enti locali territoriali, all’identità e alla storia della nostra regione”.

“Particolarmente importante è il ruolo del Consiglio regionale nel formulare atti di indirizzo alla Giunta attraverso mozioni e ordini del giorno, spesso bipartisan, volti a trovare e indicare soluzioni per molte esigenze e problematiche di carattere territoriale -ha sottolineato ancora il Presidente Romani-. In questa legislatura la politica ha saputo spesso fare sintesi e ha cercato di anteporre sempre i punti di condivisione rispetto agli elementi di divisione: non a caso il 39% delle mozioni approvate quest’anno hanno ottenuto voto favorevole unanime”.

“Ci siamo occupati di ambiente con la legge clima con la quale siamo stati tra le prime Regioni in Italia e in Europa ad aver adottato una norma che affronta concretamente le sfide poste dai cambiamenti climatici -ha ribadito infine il Presidente Romani-. Abbiamo cercato di rispondere alle difficoltà economiche delle famiglie lombarde con la legge sul contrasto al sovraindebitamento e quella per combattere la povertà farmaceutica. Abbiamo posto attenzione ai territori con la promozione e sostegno alle bande musicali e al tema sanitario con una legge per il riconoscimento della rilevanza sociale della celiachia e una per il trattamento del dolore pelvico cronico. Ma quelle che voglio ricordare in particolare sono due leggi contro l’emergenza del disagio giovanile: una sulla prevenzione e il contrasto delle baby gang e una sulla promozione dell’ascolto dei giovani”.

L’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha il compito di organizzare l’attività del Consiglio e delle Commissioni, di sovrintendere alla struttura organizzativa del Consiglio, deliberare la proposta di bilancio del Consiglio e verificare la rispondenza della gestione e dei risultati conseguiti.

Il Consiglio regionale lombardo si conferma come ente particolarmente virtuoso ed è quello che costa meno in Italia: solo 2,46 euro all’anno pro capite per ogni cittadino.

Nel corso dell’anno l’Ufficio di Presidenza si è riunito 44 volte per produrre circa 540 deliberazioni.

I patrocini

L’Ufficio di Presidenza concede anche patrocini con la finalità di dare un contributo alle comunità locali e valorizzare identità e storia della regione: sono stati 396 i patrocini concessi con un investimento complessivo di oltre 560mila euro.

Palazzo Pirelli, la “casa dei lombardi”

Palazzo Pirelli ha allestito quest’anno 16 mostre negli spazi Eventi e foyer ascensori, ospitando le esposizioni di altrettanti artisti lombardi di grande valore e qualità.

Sono stati 158 gli eventi istituzionali (convegni, premi, iniziative, celebrazioni) promossi dal Consiglio regionale e realizzati al Pirellone. A questi si aggiungono i concerti tenutisi al Belvedere e in Auditorium Gaber, ognuno dei quali ha sempre fatto registrare il “tutto esaurito”.

Sono 9.725 gli studenti di 205 scuole che hanno visitato l’Aula consiliare e Palazzo Pirelli nel corso del 2025. Alle visite formative si è affiancato in questa legislatura il progetto di educazione civica “Consiglieri per un giorno 2.1”: un progetto di educazione alla legalità, gratuito, rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia.