COP30 a Belem: sfide globali e risposte urgenti per il clima, se ne parla a Castronno

La crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e l’urgenza di trovare soluzioni globali saranno al centro di un incontro previsto per martedì 16 dicembre alle 21 a Materia, dedicato alla Conferenza sul clima COP30, svoltasi recentemente a Belem. Nonostante il contesto internazionale segnato da conflitti in corso e la crisi del multilateralismo, la COP30 ha rappresentato un appuntamento cruciale per la comunità internazionale, dove si sono affrontate le distanze sempre maggiori tra gli obiettivi climatici e la realtà dei fatti.

Per analizzare gli esiti della conferenza e le prospettive future, la Redazione Clima-Ambiente ha promosso, in collaborazione con Anche Io Aps, un incontro pubblico con Giacomo Grassi, funzionario scientifico del JRC e membro del bureau dell’IPCC. Grassi, esperto di tematiche ambientali e climatologiche, offrirà una riflessione sulle decisioni prese a Belem e sulle sfide che ci attendono, con uno sguardo critico sulle politiche internazionali in materia di clima e sull’urgenza di risposte concrete.

La Redazione Clima-Ambiente, operante all’interno di Materia Spazio Libero, è nata con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico la crisi climatica e ambientale, promuove un dialogo basato su solide conoscenze scientifiche e sulla condivisione delle esperienze reali di diversi attori sociali.

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.