Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

COP30 a Belem: sfide globali e risposte urgenti per il clima, se ne parla a Castronno

Il 16 dicembre alle 21 a Materia, Giacomo Grassi del JRC e dell'IPCC analizza gli esiti della COP30 e le sfide per il futuro del clima

generica

La crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e l’urgenza di trovare soluzioni globali saranno al centro di un incontro previsto per martedì 16 dicembre alle 21 a Materia, dedicato alla Conferenza sul clima COP30, svoltasi recentemente a Belem. Nonostante il contesto internazionale segnato da conflitti in corso e la crisi del multilateralismo, la COP30 ha rappresentato un appuntamento cruciale per la comunità internazionale, dove si sono affrontate le distanze sempre maggiori tra gli obiettivi climatici e la realtà dei fatti.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Per analizzare gli esiti della conferenza e le prospettive future, la Redazione Clima-Ambiente ha promosso, in collaborazione con Anche Io Aps, un incontro pubblico con Giacomo Grassi, funzionario scientifico del JRC e membro del bureau dell’IPCC. Grassi, esperto di tematiche ambientali e climatologiche, offrirà una riflessione sulle decisioni prese a Belem e sulle sfide che ci attendono, con uno sguardo critico sulle politiche internazionali in materia di clima e sull’urgenza di risposte concrete.

La Redazione Clima-Ambiente, operante all’interno di Materia Spazio Libero, è nata con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico la crisi climatica e ambientale, promuove un dialogo basato su solide conoscenze scientifiche e sulla condivisione delle esperienze reali di diversi attori sociali.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.