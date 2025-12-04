COP30 a Belem: sfide globali e risposte urgenti per il clima, se ne parla a Castronno
Il 16 dicembre alle 21 a Materia, Giacomo Grassi del JRC e dell'IPCC analizza gli esiti della COP30 e le sfide per il futuro del clima
La crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e l’urgenza di trovare soluzioni globali saranno al centro di un incontro previsto per martedì 16 dicembre alle 21 a Materia, dedicato alla Conferenza sul clima COP30, svoltasi recentemente a Belem. Nonostante il contesto internazionale segnato da conflitti in corso e la crisi del multilateralismo, la COP30 ha rappresentato un appuntamento cruciale per la comunità internazionale, dove si sono affrontate le distanze sempre maggiori tra gli obiettivi climatici e la realtà dei fatti.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Per analizzare gli esiti della conferenza e le prospettive future, la Redazione Clima-Ambiente ha promosso, in collaborazione con Anche Io Aps, un incontro pubblico con Giacomo Grassi, funzionario scientifico del JRC e membro del bureau dell’IPCC. Grassi, esperto di tematiche ambientali e climatologiche, offrirà una riflessione sulle decisioni prese a Belem e sulle sfide che ci attendono, con uno sguardo critico sulle politiche internazionali in materia di clima e sull’urgenza di risposte concrete.
La Redazione Clima-Ambiente, operante all’interno di Materia Spazio Libero, è nata con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico la crisi climatica e ambientale, promuove un dialogo basato su solide conoscenze scientifiche e sulla condivisione delle esperienze reali di diversi attori sociali.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.