Varese News

Politica

Da Regione oltre 2 milioni di euro per scuole e strade provinciali. Licata (FI): “Risposte concrete al territorio”

Lavoro congiunto tra Regione, Provincia e Comuni: gli interventi toccheranno strade strategiche come la SP 20 e la SP 7 e diversi edifici scolastici

lavori strade

La Provincia di Varese potrà contare su oltre 2 milioni di euro di risorse regionali per interventi su scuole superiori, strade provinciali e altri immobili di proprietà provinciale. A comunicarlo è il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata, promotore di due emendamenti approvati durante la sessione di bilancio in Consiglio Regionale.

Fondi per viabilità e patrimonio edilizio

In particolare, i fondi stanziati ammontano a: 250.000 euro per interventi sulla viabilità provinciale; 2 milioni di euro per la manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare della Provincia, comprese le scuole superiori

«Si tratta di interventi concreti che rispondono a istanze del territorio – commenta Licata – frutto di un lavoro serio e coordinato tra Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comuni».

Gli interventi prioritari sulla viabilità

I fondi per le strade andranno a finanziare tratti ritenuti strategici, già presenti nella programmazione provinciale. Tra gli interventi prioritari: SP 20 tra Cavaria e Oggiona, Collegamento tra SP 43 e SP 23 (via Beverina), Provinciale del San Martino, SP 7 tra Casalzuigno e Arcumeggia, Messa in sicurezza della SP 6 tra Dumenza e Curiglia, Messa in sicurezza della SP 3 tra Vedano e Gaggiolo

Marchesi: «Liberiamo risorse per altri progetti»

Soddisfazione anche da parte del capogruppo di Forza Italia in Provincia di Varese, Matteo Marchesi, che ha commentato così:
«Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro di squadra tra i diversi livelli istituzionali. Questi contributi ci consentiranno anche di liberare risorse già impegnate, da investire su ulteriori progetti in altri ambiti di competenza provinciale».

Iametti: «Risposte concrete per le scuole»

Anche il vicepresidente della Provincia e consigliere delegato all’edilizia scolastica, Giacomo Iametti (FI), sottolinea il valore dell’intervento:
«Un risultato molto importante che premia il lavoro sinergico. Lo stanziamento rivolto agli immobili provinciali ci consentirà di continuare il percorso di puntuale ricognizione e intervento sugli edifici scolastici. Un sentito ringraziamento al consigliere Licata, con il quale lavoriamo quotidianamente per rispondere ai bisogni dei cittadini e in particolare dei nostri giovani».

«Forza Italia forza di governo credibile»

Licata conclude rivendicando il ruolo di Forza Italia nel governo regionale:
«Questi due interventi rappresentano un segno del grande impegno di Forza Italia come forza di governo credibile e responsabile, capace di intercettare risorse e costruire percorsi amministrativi efficaci».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.