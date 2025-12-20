Da Regione oltre 2 milioni di euro per scuole e strade provinciali. Licata (FI): “Risposte concrete al territorio”

La Provincia di Varese potrà contare su oltre 2 milioni di euro di risorse regionali per interventi su scuole superiori, strade provinciali e altri immobili di proprietà provinciale. A comunicarlo è il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata, promotore di due emendamenti approvati durante la sessione di bilancio in Consiglio Regionale.

Fondi per viabilità e patrimonio edilizio

In particolare, i fondi stanziati ammontano a: 250.000 euro per interventi sulla viabilità provinciale; 2 milioni di euro per la manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare della Provincia, comprese le scuole superiori

«Si tratta di interventi concreti che rispondono a istanze del territorio – commenta Licata – frutto di un lavoro serio e coordinato tra Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comuni».

Gli interventi prioritari sulla viabilità

I fondi per le strade andranno a finanziare tratti ritenuti strategici, già presenti nella programmazione provinciale. Tra gli interventi prioritari: SP 20 tra Cavaria e Oggiona, Collegamento tra SP 43 e SP 23 (via Beverina), Provinciale del San Martino, SP 7 tra Casalzuigno e Arcumeggia, Messa in sicurezza della SP 6 tra Dumenza e Curiglia, Messa in sicurezza della SP 3 tra Vedano e Gaggiolo

Marchesi: «Liberiamo risorse per altri progetti»

Soddisfazione anche da parte del capogruppo di Forza Italia in Provincia di Varese, Matteo Marchesi, che ha commentato così:

«Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro di squadra tra i diversi livelli istituzionali. Questi contributi ci consentiranno anche di liberare risorse già impegnate, da investire su ulteriori progetti in altri ambiti di competenza provinciale».

Iametti: «Risposte concrete per le scuole»

Anche il vicepresidente della Provincia e consigliere delegato all’edilizia scolastica, Giacomo Iametti (FI), sottolinea il valore dell’intervento:

«Un risultato molto importante che premia il lavoro sinergico. Lo stanziamento rivolto agli immobili provinciali ci consentirà di continuare il percorso di puntuale ricognizione e intervento sugli edifici scolastici. Un sentito ringraziamento al consigliere Licata, con il quale lavoriamo quotidianamente per rispondere ai bisogni dei cittadini e in particolare dei nostri giovani».

«Forza Italia forza di governo credibile»

Licata conclude rivendicando il ruolo di Forza Italia nel governo regionale:

«Questi due interventi rappresentano un segno del grande impegno di Forza Italia come forza di governo credibile e responsabile, capace di intercettare risorse e costruire percorsi amministrativi efficaci».