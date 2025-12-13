Varese News

Dick Van Dyke compie 100 anni: una leggenda tra musical, risate e televisione

Dalla TV degli anni ’60 al grande cinema Disney, l’attore ha lasciato un segno indelebile con il suo talento e la sua eleganza senza tempo

Dick Van Dyke

Auguri a Dick Van Dyke che proprio oggi, sabato 13 dicembre, ha compiuto 100 anni. Attore, ballerino, comico e cantante, è una delle figure più amate dello spettacolo americano e internazionale. In oltre settant’anni di carriera ha attraversato generazioni, regalando sorrisi e performance indimenticabili tra Broadway, Hollywood e la televisione.

Classe 1925, nato a West Plains, Missouri, Dick Van Dyke ha conquistato il pubblico fin dagli anni ’60 con la sua comicità elegante e il talento per il ballo. È diventato celebre con The Dick Van Dyke Show, sitcom simbolo della TV americana, ma è con il film Disney Mary Poppins (1964) che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori, interpretando l’indimenticabile spazzacamino Bert.

Ha poi recitato in musical come Chitty Chitty Bang Bang e in decine di produzioni teatrali e televisive, tra cui la longeva serie Diagnosi: omicidio, dove ha recitato al fianco del figlio Barry.

Anche negli ultimi anni Van Dyke ha continuato a esibirsi, partecipando a film e programmi TV, mantenendo la sua energia contagiosa e il suo sorriso inconfondibile. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Grammy, un Tony Award onorario e il Screen Actors Guild Life Achievement Award.

Pubblicato il 13 Dicembre 2025
